MamaRika показала, как с мужем узнала о беременности ‒ ролик за 2020 год
4 месяца певица MamaRika и актер Сергей Середа старались забеременеть. 1 декабря 2020 года знаменитости узнали, что станут родителями.
Анастасия призналась, что не собиралась обнародовать такой личный ролик, однако подписчики очень просили ее поделиться радостным моментом.
В кадре исполнительница демонстрирует 4 теста на беременность, на которых видно две полоски. Далее девушка и ее возлюбленный делятся эмоциями и предполагают, что их ждет интересный новый опыт.
Якщо чесно, планувала нікому не показувати це відео, але ви дуже просили залити його в пост… Тут ми вже обоє наплакалися, наскакалися від щастя і на згадку зафіксували найважливіший момент для нашої сім’ї… Тепер ділимося ним із вами, проліски. 1.12.2020. Початок,‒ написала в посте Кочетова.
Напомним,