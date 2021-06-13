MamaRika показала, как с мужем узнала о беременности ‒ ролик за 2020 год

4 месяца певица MamaRika и актер Сергей Середа старались забеременеть. 1 декабря 2020 года знаменитости узнали, что станут родителями.

Трогательный момент артистка запечатлела на камеру и только сейчас, спустя 8 месяцев, решила показать поклонникам. Видео появилось в Instagram-аккаунте знаменитости.

Анастасия призналась, что не собиралась обнародовать такой личный ролик, однако подписчики очень просили ее поделиться радостным моментом.

В кадре исполнительница демонстрирует 4 теста на беременность, на которых видно две полоски. Далее девушка и ее возлюбленный делятся эмоциями и предполагают, что их ждет интересный новый опыт.

Якщо чесно, планувала нікому не показувати це відео, але ви дуже просили залити його в пост… Тут ми вже обоє наплакалися, наскакалися від щастя і на згадку зафіксували найважливіший момент для нашої сім’ї… Тепер ділимося ним із вами, проліски. 1.12.2020. Початок,

‒ написала в посте Кочетова.

К слову, в связи с беременностью супруги перебрались из шумного Киева в Одессу, где уже обустроили семейное гнездышко и готовятся знакомиться с наследником.

Напомним,