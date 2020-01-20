Клон, камни и притворство Роберта Дауни-младшего

В прошлом году американский актер завершил важный этап карьеры, простившись со своим героем — Железным человеком.

Но поклонникам долго скучать по обожаемой звезде не придется — 9 января вышла в прокат комедия «Дулиттл» с участием Роберта. Да и Тони Старк скоро «вернется» — в новом фильме киновселенной Marvel «Черная вдова»

Когда-нибудь о жизни Роберта Дауни-младшего снимут душещипательную мелодраму или завораживающий триллер. Актер, которому в этом году стукнет 55 лет, пережил и головокружительные взлеты, и сокрушительные падения. Был любимцем публики и изгоем в Голливуде. Но каким-то невероятным образом ему удалось вернуть доброе имя, доверие, популярность, из аутсайдера превратиться в триумфатора и одного из самых высокооплачиваемых актеров в мире!

В этом заслуга, конечно же самого, Роберта, который сумел взять волю в кулак и завязать с наркотиками и алкоголем, его второй жены Сьюзан Леви (пара воспитывает двоих детей — 7-летнего Экстона Элиаса и 5-летнюю Эйври Роэль. Также у актера есть сын от первого брака — 26-летний Индио. — Прим. ред.), которая поддержала Дауни-младшего в период реабилитации и делает это по сей день, и… Тони Старка — именно роль во франшизе Marvel помогла Роберту вернуться в профессию, встать на ноги и разбогатеть. Хотя, по признанию актера, если бы ему в молодости кто-то сказал, что спустя много лет он — серьезный актер, снимающийся у культовых режиссеров, будет блистать в блокбастере, напялив на себя железную броню, он бы ни за что не поверил.

Более 10 лет Роберт не расставался о своим персонажем, пока в 2019-м, когда вышел фильм «Мстители. Финал», Железный человек не погиб. Впрочем, от образа супергероя так просто не избавиться, даже если он умер. И вот в новой части франшизы «Черная вдова» мы снова увидим Тони Старка. И скорее всего это будет не последний раз, когда этот герой «восстанет из пепла».

А пока наслаждаемся игрой актера в комедии «Дулиттл», где Роберт Дауни-младший играет роль ветеринара, живущего в викторианской Англии и умеющего разговаривать с животными…

— Я быстро сделал себе имя, взлетел очень высоко, а потом рухнул наземь. И снова взлетел! Классический сюжет. Главное — опять все не испортить и не разбиться вдребезги по новой. Но я слишком горжусь своей семьей и тем, что мы построили, поэтому никогда не допущу этого.

— К моменту нашей встречи со Сьюзан я был образцом самого бездарного неудачника в истории Голливуда. Но, несмотря на определенные генетические отклонения и слабости, я все-таки не дурак. И когда мне протянули карту, сулящую выигрыш, после стольких десятилетий на обочине я сумел этим воспользоваться.

— Когда решил завязать с наркотиками, пришлось научиться быть взрослым. Не вредить себе, быть в ответе за свою жизнь. Это совсем непросто. У меня была толпа психиатров; все они, как один, твердили: «В одиночку ты не справишься». Так что я окружил себя хорошими людьми, которые помогают мне не отравлять свой организм и смотреть в завтрашний день с оптимизмом. Моя жена Сьюзан — фундамент этой надстройки.

— Очень важно хорошо помнить те времена, когда ты жил в дерьме. Никогда нельзя забывать свое прошлое, каким бы оно ни было. Так что если ты вырос из дерьма — храни воспоминания об этом всю жизнь.

— Когда был моложе, вечно охотился за секундой мимолетного счастья и потому был хронически несчастлив. Теперь знаю, что правда и счастье в том, чтобы жить достойно, ответственно и конструктивно, а также заботиться о своей семье. Идя по этой дорожке, я точно приду туда, куда стремлюсь. В этом я убежден.

— Индио — моя большая гордость. Он сумел преодолеть свою зависимость от наркотиков. Это еще одно, помимо музыкальности, наследство, доставшееся ему от меня и родных. Прошел реабилитацию, очистился полностью и не собирается повторить мой путь. И я надеюсь, мы с ним вместе осуществим задуманный лично мною грандиозный музыкальный проект. Но на него может уйти не меньше 15 лет.

— Тони Старк — мой более отважный клон. В некоторых жизненных ситуациях я тоже люблю бравировать. Когда только подступался к роли, мне хотелось вытащить на экран дерзновенную версию самого себя. Старк пылок и порывист, он — буря и натиск! У Старка, кстати, выдержки больше, чем у меня. Поэтому, если мне надо взять быка за рога, стараюсь пробудить в себе Старка. В любом случае мне было на роду написано его сыграть.

— Далек от актерского притворства в чистом виде: стремлюсь черпать содержание роли из своего нутра и наполнять им персонажа и ситуации, в которых он оказывается. Все пропускаю через себя.

— Я трудоголик. Обожаю работать. Труд в моем случае — лучшая форма психотерапии. Когда слишком долго бездельничаю в паузах между съемками, мозги начинают шалить и отправлять меня в самые странные путешествия. Так было всегда: если сижу дома и не зациклен на будущей работе, обязательно попаду в историю.

— Деньги имеют свойство помогать людям в чрезвычайных ситуациях. Это для меня главное и самое ценное в их наличии.

— Люблю кристаллы и камни. Люблю старые винтажные машины. Но нельзя назвать то, что я делаю, коллекционированием. Знаете, что я коллекционирую? Начало коллекций. А потом теряю интерес.

— Меня никто не заставлял моментально искать новый рубеж моей творческой и личной жизни после завершения работы с Marvel. Но всегда лучше заранее быть готовым к тому, что тебя ждет. Если ты заостряешь внимание на том, что весной 2019-го тебя ждет резкое изменение, думаешь о том, что надо быть физически к нему готовым... Чаще всего люди ломаются именно на таких вот переходных стадиях.

— Не боюсь провалов. Боюсь не заметить, что стал посредственностью.

— Я — не моя работа. Я — не то, что я сделал с этой студией. Я — не тот период времени, когда я играл этого персонажа.

— Про актерское мастерство знаю очень мало. Зато я необычайно одаренный притворщик.

— Мне нравится думать, что жизнь способна полностью измениться за несколько часов. Иначе мне было бы скучно жить.

Текст: Алла Горская / Теленеделя