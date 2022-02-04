Солдаты неудачи: ТОП-5 фактов о фильме

В субботу в 22:00 канал 2+2 покажет приключенческую пародийную комедию в жанре боевика «Солдаты неудачи».

Бен Стиллер не только сыграл одну из главных ролей в фильме, но выступил в качестве режиссера и сценариста. В картине также снялись Роберт Дауни-младший , Джек Блэк, Стив Куган, Том Круз.

«Солдаты неудачи» – пародия на известные голливудские фильмы о войне: «Апокалипсис сегодня», «Слезы солнца», «Мы были солдатами», «Взвод», «Спасти рядового Райана», «Хищник» и др.

Фильм "Солдаты неудачи" / пресс-служба канала 2+2

По сюжету в реальных джунглях снимают суперблокбастер с участием больших звезд. Но деньги у продюсеров заканчиваются и съемки останавливают, правда, актерам об этом никто не сказал. Не подозревая о том, что у них холостые патроны, актеры с легкостью вступают в неравный бой с настоящими вооруженными до зубов бандитами-головорезами.

ТОП-5 самых интересных фактов о фильме в подборке от TV.UA:

♦ Изначально Роберт Дауни-младший отказался от роли. Актер боялся, что изображение им афроамериканца кого-то обязательно оскорбит. Но прочитав сценарий, он сам перезвонил Бену Стиллеру и принял предложение.

Роберт Дауни-младший / пресс-служба канала 2+2

♦ Спецэффекты в «Солдатах неудачи» делали на 6 разных студиях. За весь фильм их насчитывается более 500! Для того, чтобы добавить яркости и «остроты», некоторые взрывы и падения дорисовывали с помощью компьютерной графики.

♦ Создавая своего героя, Бен Стиллер вдохновлялся молодым Сильвестром Сталлоне, времен «Рэмбо», «Кобры» и других фильмов актера середины 80-х.

♦ Том Круз исполнил роль вспыльчивого и алчного миллиардера. Актера загримировали почти до неузнаваемости. Круз много импровизировал и отходил от прописанного текста.

Том Круз / пресс-служба канала 2+2

♦ Бен Стиллер признался, что идея фильма пришла ему в голову на съемках картины «Империя солнца» Стивена Спилберга, где он сыграл небольшую роль. Стиллер захотел снять фильм о самовлюбленных актерах, попавших на реальную войну.

Смотрите фильм «Солдаты неудачи» на канале 2+2 в субботу, 05 февраля, в 22:00.

