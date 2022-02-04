Пятый элемент: ТОП-5 фактов о фильме

В субботу в 19:35 на телеканале 2+2 покажут культовый фантастический боевик «Пятый элемент», снятый Люком Бессоном. Главные роли в фильме исполнили Брюс Уиллис, Милла Йовович и Гари Олдмэн.

2263 год. На Землю на сумасшедшей скорости несется огромный огненный шар. Остановить катастрофу можно с помощью пяти элементов, четыре из которых – это стихии земли, а пятый – идеальное существо. Этим существом оказывается красивая и очень милая девушка Лилу, на плечах которой теперь лежит ответственная миссия – спасение целой планеты.

пресс-служба канала 2+2

ТОП фактов о фильме:

♦ Бюджет картины составил 90 миллионов долларов. На момент выхода это был самый высокобюджетный фильм в истории, снятый за пределами Голливуда. До сих пор «Пятый элемент» – самый дорогостоящий филь французского кинематографа.

♦ «Божественный язык», на котором в картине разговаривает главная героиня Лилу, придумал Люк Бессон. Более того, режиссер постоянно практиковал его в переписке с актрисой Миллой Йовович.

пресс-служба канала 2+2

♦ Люк Бессон отсмотрел тысячи претенденток на роль Лилу. Выбрав Йовович режиссер сказал, что у актрисы особенная внешность и она может сыграть девушку из прошлого, из будущего и даже из космоса.

♦ Гэри Олдмэн согласился на роль в фильме, даже не прочитав сценарий. До «Пятого элемента» он уже работал в фильме Люка Бессона «Леон». После этой картины актер и режиссер стали близкими друзьями.

пресс-служба канала 2+2

♦ Для сьемок картины понадобилось около 1000 костюмов. Все модели разработал французский модельер Жан-Поль Готье.

Смотрите фильм «Пятый элемент» на канале 2+2 в субботу, 05 февраля, в 19:35.