МастерШеф. Битва сезонов: участники испытают удачу на колесе фортуны

В субботу, 5 февраля, в 19:00 на СТБ выйдет 3 выпуск «МастерШеф. Битва сезонов». Участникам предстоит приложить максимум усилий, чтобы пройти дальше!

Самые яркие участники минувших сезонов продолжают битву на главном кулинарном проекте страны «МастерШеф. Битва сезонов» , чтобы выяснить, кто из них лучший! На этот раз они должны испытать удачу на колесе фортуны. Колесо поделено на 9 секторов, каждый сектор соответствует известному блюду. Участники сгруппируются по трое, а затем представитель каждой команды будет крутить колесо.

Но, конечно, все не так просто! Выяснив, что нужно готовить, они повторно испытают удачу! Представитель каждой команды вытянет спичку: если короткая, то команда должна приготовить микроблюдо, не тяжелее 30 гр; если же достанется длинная спичка – наоборот, нужно сделать огромное блюдо, не менее 4 кг! Что из этого выйдет? Кто из участников впечатлит судей, а кто распрощается с мечтой?

Смотрите 3 выпуск проекта «МастерШеф. Битва сезонов» в субботу, 5 февраля, в 19:00 на СТБ.