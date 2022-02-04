МастерШеф. Битва сезонов: участники испытают удачу на колесе фортуны

4 февраля 2022 19:30 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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МастерШеф. Битва сезонов: участники испытают удачу на колесе фортуны
МастерШеф. Битва сезонов 3 выпуск
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В субботу, 5 февраля, в 19:00 на СТБ выйдет 3 выпуск «МастерШеф. Битва сезонов». Участникам предстоит приложить максимум усилий, чтобы пройти дальше!

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Самые яркие участники минувших сезонов продолжают битву на главном кулинарном проекте страны «МастерШеф. Битва сезонов», чтобы выяснить, кто из них лучший! На этот раз они должны испытать удачу на колесе фортуны. Колесо поделено на 9 секторов, каждый сектор соответствует известному блюду. Участники сгруппируются по трое, а затем представитель каждой команды будет крутить колесо.

Но, конечно, все не так просто! Выяснив, что нужно готовить, они повторно испытают удачу! Представитель каждой команды вытянет спичку: если короткая, то команда должна приготовить микроблюдо, не тяжелее 30 гр; если же достанется длинная спичка – наоборот, нужно сделать огромное блюдо, не менее 4 кг! Что из этого выйдет? Кто из участников впечатлит судей, а кто распрощается с мечтой?

Смотрите 3 выпуск проекта «МастерШеф. Битва сезонов» в субботу, 5 февраля, в 19:00 на СТБ.

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