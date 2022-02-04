МастерШеф. Битва сезонов: участники испытают удачу на колесе фортуны
В субботу, 5 февраля, в 19:00 на СТБ выйдет 3 выпуск «МастерШеф. Битва сезонов». Участникам предстоит приложить максимум усилий, чтобы пройти дальше!
Но, конечно, все не так просто! Выяснив, что нужно готовить, они повторно испытают удачу! Представитель каждой команды вытянет спичку: если короткая, то команда должна приготовить микроблюдо, не тяжелее 30 гр; если же достанется длинная спичка – наоборот, нужно сделать огромное блюдо, не менее 4 кг! Что из этого выйдет? Кто из участников впечатлит судей, а кто распрощается с мечтой?
Смотрите 3 выпуск проекта «МастерШеф. Битва сезонов» в субботу, 5 февраля, в 19:00 на СТБ.