Несладкое предложение: премьера телефильма на «Интере»

В понедельник, 13 января, в 21:00 на «Интере» стартует 4-серийная мелодрама «Несладкое предложение» производства компании «Киевтелефильм».

Это мини-сериал о молодой девушке, которая попадает в любовный треугольник и вынуждена сделать непростой выбор. В главных ролях – Анастасия Крылова, Эльдар Лебедев, Кирилл Запорожский, Раиса Рязанова. Режиссер – Александр Мохов.

Жизнь главной героини Ани кардинально меняется после того, как в автомобильной аварии гибнут ее родители. Девушка переезжает к тете. Пережить горе ей помогает Сергей, который также попал в это ДТП, но отделался легкими ссадинами и царапинами. Между ними возникают взаимные чувства. Молодой человек очень любит Аню, но со временем становится слишком ревнивым. Однажды в приступе ревности он даже поднимает на нее руку, после чего девушка решает расстаться с ним. Но Сергей не может смириться с уходом возлюбленной и преследует Аню, желая вернуть ее любым способом.

Чтобы обеспечивать себя и тетю, главная героиня устраивается на новую необычную работу: она становится «лицом» шоколадной компании, которую возглавляет Глеб Мартынов. У Глеба тоже возникает симпатия к Ане. Девушке предстоит сделать нелегкий выбор: простить Сергея и вернуться к нему либо сделать шаг навстречу Глебу. Но Аня еще не знает, что вскоре попадет в такой водоворот событий, что у нее не останется выбора…

Главную роль играет Анастасия Крылова. «Моя героиня – сильная и одновременно ранимая девушка, – считает актриса. – В начале истории Аня переживает большую потерю. Но эти обстоятельства не смогли ее сломать. Она остается сильной и не боится принимать ответственные решения».

По словам Анастасии, ей было интересно примерить на себя роль фотомодели: «Аня стала «лицом» шоколадной фабрики. Поэтому приходилось сниматься и фотографироваться в разных образах: от феи в необычном платье с фиолетовыми волосами до fashion-дивы с броским макияжем и черным париком».

В неожиданном образе предстанет в мелодраме «Несладкое предложение» и знаменитая актриса Раиса Рязанова, которой досталась роль тети главной героини. Звезда кинофильма «Москва слезам не верит» в новом мини-сериале стала жгучей брюнеткой с короткой стрижкой! «Это было необычно, – признается Раиса Рязанова. – До этого я всегда снималась со своей привычной прической – собранными и сплетенными русыми волосами. Но перевоплощение мне понравилось».

Телефильм «Несладкое предложение» снимали в Киеве в ноябре 2019 года.

Какой выбор сделает главная героиня Аня – вернется к бывшему возлюбленному Сергею или будет строить отношения с богатым и перспективным Глебом? Смотрите мини-сериал «Несладкое предложение» на телеканале «Интер» с понедельника по четверг в 21:00.