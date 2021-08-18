Танці з зірками-2021: экс-подопечная MONATIK Lida Lee станет участницей шоу
18 августа 2021 13:20
Певица Lida Lee
пресс-служба канала 1+1
Недавно актер Артур Логай приняла #танціззіркамиchallenge и бросил вызов Lida Lee.
Взяти участь у проекті Танці з зірками - моя мрія! Я дивилася всі сезони і навіть не могла подумати, що одного разу буду стояти на цьому легендарному паркеті. Це справжній виклик, для кожного артиста і для мене в тому числі, але величезне бажання вчитися, експериментувати і щонеділі дивувати глядачів мотивує мене та змушує рухатись вперед. Сподіваюсь, що глядачі зможуть побачити мене новою. Зустрінемось на паркеті, - сказала Lida Lee.
Напомним,