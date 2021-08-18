Танці з зірками-2021: экс-подопечная MONATIK Lida Lee станет участницей шоу

18 августа 2021 13:20 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Танці з зірками-2021: экс-подопечная MONATIK Lida Lee станет участницей шоу
Певица Lida Lee
пресс-служба канала 1+1

Недавно актер Артур Логай приняла #танціззіркамиchallenge и бросил вызов Lida Lee.

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Недавно вызов принял Артур Логай - музыкант, актер, звезда сериала «Большие Вуйки» и «Моя любимая Страшко». Он передал челлендж  «Танці з зірками» экс-подопечной MONATIK - певице по имени Lida Lee. Сегодня артистка приняла челлендж и запостила в соц.сети видеоролик в ответ.

Взяти участь у проекті Танці з зірками - моя мрія! Я дивилася всі сезони і навіть не могла подумати, що одного разу буду стояти на цьому легендарному паркеті. Це справжній виклик, для кожного артиста і для мене в тому числі, але величезне бажання вчитися, експериментувати і щонеділі дивувати глядачів мотивує мене та змушує рухатись вперед. Сподіваюсь, що глядачі зможуть побачити мене новою. Зустрінемось на паркеті, - сказала Lida Lee.

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Lida Lee бросила вызов украинскому певцу MELOVIN, а примет ли он #танціззіркамиchallenge, станет известно уже скоро.

Напомним, 

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