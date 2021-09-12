Светлана Лобода похвасталась соблазнительной фигурой в бикини ‒ фото

12 сентября 2021 12:00 Катерина Даниленко
Катерина Даниленко

Катерина Даниленко

Редактор выходного дня

Все статьи автора...

Светлана Лобода похвасталась соблазнительной фигурой в бикини ‒ фото
Певица Светлана Лобода
социальная сеть Instagram

Певица Светлана Лобода в очередной раз взбудоражила публику пикантными кадрами.

Читайте такжеПобедитель "Голос страны" Роман Сасанчин сделал памятное тату ‒ фото
В своем Instagram исполнительница поделилась серией снимков с отдыха на берегу океана. Звезда отметила, что целью поездки была работа, но и отдохнуть она успела.

На фото артистка приняла эффектные позы на скалах, демонстрируя подтянутое тело и стальной пресс. Одета она в раздельный леопардовый купальник, который был гармоничен с золотистыми волосами и коричневыми солнцезащитными очками.

А как прошло ваше лето?
‒ поинтересовалась у подписчиков звезда.

Светлана Лобода на отдыхе / социальная сеть Instagram

Читайте такжеTAYANNA призналась, где бы хотела жить после 50 лет
В комментариях поклонники буквально засыпали Лободу комплиментами: «Шикарная! Светлана Сергеевна, хорошего Вам отдыха», «Как мы скучали по Вашим летним фото», «Светочка, Вы такая стройная. Поделитесь диетой», «Тропикана-женщина», «Ваша фигура непревзойденная». Оставили свои восхищения и коллеги артистки, публикуя позитивные смайлы под фото.

Напомним,

Светлана Лобода на отдыхе / социальная сеть Instagram
 

Читайте TV.ua в Google.News

Облако тегов

личная жизнь звезд отдых звезд Светлана Лобода социальные сети пикантные фото новости

Материалы по теме

Співають всі: кто прошел в финал шоу в 3 выпуске от 11.09.2021
Новости

Співають всі: кто прошел в финал шоу в 3 выпуске от 11.09.2021
Виктор Павлик рассказал, когда с женой покажет лицо новорожденного сына
Новости

Виктор Павлик рассказал, когда с женой покажет лицо новорожденного сына
Люся Интерн: смотреть 17 серию онлайн (эфир от 14.09.2021)
Сериалы

Люся Интерн: смотреть 17 серию онлайн (эфир от 14.09.2021)
Затерянный мир: голливудские звезды из Украины
Анонсы на ТВ

Затерянный мир: голливудские звезды из УкраиныЭксклюзив

Популярное на сайте

Клятва врача: смотреть 15 серию онлайн (эфир от 09.09.2021)

Клятва врача: смотреть 15 серию онлайн (эфир от 09.09.2021)
10 запретов на Усекновение главы Иоанна Предтечи: что категорически запрещено делать 11 сентября

10 запретов на Усекновение главы Иоанна Предтечи: что категорически запрещено делать 11 сентября
Усекновение главы Иоанна Предтечи: основные запреты и традиции 11 сентября

Усекновение главы Иоанна Предтечи: основные запреты и традиции 11 сентября
Клятва врача: смотреть 13 серию онлайн (эфир от 07.09.2021)

Клятва врача: смотреть 13 серию онлайн (эфир от 07.09.2021)

Популярное видео

Клятва врача: смотреть 15 серию онлайн (эфир от 09.09.2021)

Клятва врача: смотреть 15 серию онлайн (эфир от 09.09.2021)
Клятва врача: смотреть 13 серию онлайн (эфир от 07.09.2021)

Клятва врача: смотреть 13 серию онлайн (эфир от 07.09.2021)
Хто зверху-11: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 09.09.2021)

Хто зверху-11: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 09.09.2021)
Клятва врача: смотреть 16 серию онлайн (эфир от 09.09.2021)

Клятва врача: смотреть 16 серию онлайн (эфир от 09.09.2021)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK