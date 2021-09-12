Светлана Лобода похвасталась соблазнительной фигурой в бикини ‒ фото

Певица Светлана Лобода в очередной раз взбудоражила публику пикантными кадрами.

В своем Instagram исполнительница поделилась серией снимков с отдыха на берегу океана. Звезда отметила, что целью поездки была работа, но и отдохнуть она успела.

На фото артистка приняла эффектные позы на скалах, демонстрируя подтянутое тело и стальной пресс. Одета она в раздельный леопардовый купальник, который был гармоничен с золотистыми волосами и коричневыми солнцезащитными очками.

А как прошло ваше лето?

‒ поинтересовалась у подписчиков звезда.

Светлана Лобода на отдыхе / социальная сеть Instagram

В комментариях поклонники буквально засыпали Лободу комплиментами: «Шикарная! Светлана Сергеевна, хорошего Вам отдыха», «Как мы скучали по Вашим летним фото», «Светочка, Вы такая стройная. Поделитесь диетой», «Тропикана-женщина», «Ваша фигура непревзойденная». Оставили свои восхищения и коллеги артистки, публикуя позитивные смайлы под фото.

Напомним,