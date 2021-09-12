Светлана Лобода похвасталась соблазнительной фигурой в бикини ‒ фото
Певица Светлана Лобода в очередной раз взбудоражила публику пикантными кадрами.
На фото артистка приняла эффектные позы на скалах, демонстрируя подтянутое тело и стальной пресс. Одета она в раздельный леопардовый купальник, который был гармоничен с золотистыми волосами и коричневыми солнцезащитными очками.
А как прошло ваше лето?‒ поинтересовалась у подписчиков звезда.
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