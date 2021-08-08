Светлана Лобода впервые рассказала об избраннике, которому хочет родить сына

8 августа 2021 12:00 Катерина Даниленко
Катерина Даниленко

Катерина Даниленко

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Светлана Лобода впервые рассказала об избраннике, которому хочет родить сына
Певица Светлана Лобода
социальная сеть Instagram

Певица Светлана Лобода дала откровенное интервью, где приоткрыла занавес личной жизни.

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Исполнительница, как оказалось, уже два года не живет в России. С детьми и молодым человеком она обустроила семейное гнездышко где-то в Европе на побережье моря.

Уже два года мы живем и каждое утро, просыпаясь, мы с детьми говорим «спасибо» за то, что мы дышим морским воздухом, вокруг нас ‒ пальмы и приятные люди,
‒ поделилась исполнительница.

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На новом месте артистка чувствует себя замечательно, ведь большинство соседей не знают, что она известная певица. Светлана без пристального внимания перемещается улицами, прогуливаясь с семьей. Рядом с ней ее избранник, афишировать которого она не собирается. Мужчине она с радостью бы родила еще сына.

Мне бы, конечно, очень хотелось еще мальчишку маленького. Нам не хватает. У нас такое женское царство дома ‒ у нас очень много бабушек, теть, нянь. Мы когда собираемся и нас человек десять ‒ все женщины. И только мой мужчина сидит рядом и говорит: «Что-то нужно здесь менять, что-то решать»,
‒ откровенничает Лобода.

Напомним,

Светлана Лобода с дочкой Евой / социальная сеть Instagram

Светлана Лобода с дочкой Тильдой / социальная сеть Instagram
 

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