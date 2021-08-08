Светлана Лобода впервые рассказала об избраннике, которому хочет родить сына
8 августа 2021 12:00
Певица Светлана Лобода
социальная сеть Instagram
Певица Светлана Лобода дала откровенное интервью, где приоткрыла занавес личной жизни.
Исполнительница, как оказалось, уже два года не живет в России. С детьми и молодым человеком она обустроила семейное гнездышко где-то в Европе на побережье моря.
Уже два года мы живем и каждое утро, просыпаясь, мы с детьми говорим «спасибо» за то, что мы дышим морским воздухом, вокруг нас ‒ пальмы и приятные люди,‒ поделилась исполнительница.
Мне бы, конечно, очень хотелось еще мальчишку маленького. Нам не хватает. У нас такое женское царство дома ‒ у нас очень много бабушек, теть, нянь. Мы когда собираемся и нас человек десять ‒ все женщины. И только мой мужчина сидит рядом и говорит: «Что-то нужно здесь менять, что-то решать»,‒ откровенничает Лобода.
Напомним,
- Лилия Подкопаева впечатлила снимком в провокационном образе ‒ горячий кадр.
- Тоня Матвиенко показала, как худеет в медицинском центре ‒ фото.
Светлана Лобода с дочкой Евой / социальная сеть Instagram
Светлана Лобода с дочкой Тильдой / социальная сеть Instagram