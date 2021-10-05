Ведущий «Эксов» Александр Педан предложил экстремальное испытание для участников.

Надоели обычные монотонные тренировки в спортивном зале? Хотите попробовать что-то новое, современное, трендовое? Ведущий реалити «Эксы», которое каждый вторник показывает Новый канал, Александр Педан точно знает, что вам посоветовать.

Скалодром – это альтернатива спортивному залу, – делится Александр. – Я не люблю заниматься одними и теми же упражнениями. Это место – классный вариант интересной и мощной тренировки. У меня обычно разминка, дальше – скалолазание в течение двух часов и в конце не менее получаса – на заминку. Если вы пришли на скалодром впервые, то стоит взять пробное занятие с тренером. Он объяснит технику безопасности, какие трассы подойдут для вас, а на какие лучше не лезть, чтобы не отбить охоту.

Эксы-3: Александр Педан дал участникам мастер-класс по модному виду спорта / пресс-служба Нового канала

Скалодром доступен всем! Здесь есть множество маршрутов для различного уровня подготовки. Можно приходить с детьми, ведь им доступна эта активность с трех лет. Чтобы не исчезал интерес, трассы перекручивают раз в одну-две недели. Представьте! Всегда интересно лезть и разгадывать их, как загадки. Почти никогда нет повторов. На скалодроме работают все группы мышц. Кто-то думает, что нужно иметь суперсильные руки, но это абсолютно ошибочное утверждение. По правильной технике, чтобы лезть быстро, долго и качественно, надо работать ногами. Руки для того, чтобы время от времени подтягиваться и не сорваться со скалы. Скалолазание также развивает гибкость, владение телом, балансировку и выносливость.

Александр Педан занимается на скалодроме уже около двух лет, а сына Марика начал водить недавно. И советует этот вид спорта всем. Почему?

Эксы-3: Александр Педан дал участникам мастер-класс по модному виду спорта / пресс-служба Нового канала

На скалу ради любимой

На скалодром Александр Педан привел и участников реалити Нового канала «Эксы».

Четвертый выпуск проекта посвящен ожиданиям в парах, – рассказывает телеведущий. – Я провел для участников небольшой мастер-класс по скалолазанию. Было весело! Но мы приехали на локацию не только развлекаться. Там парней ждало задание. Каждый из них заранее написал на бумажках свои ожидания от девушки. Каждый пункт соответствовал 3-килограммовому мешочку. Участники при поддержке и страховке своей половинки должны были залезть на верх стены скалодрома с этим грузом, который сами себе и организовали.

Эксы-3: Александр Педан дал участникам мастер-класс по модному виду спорта / пресс-служба Нового канала

Кто из эксов сорвался на полпути, кто не смог пройти и пару ступенек, а кому удалось покорить вершину – смотрите уже сегодня в 19:00 на Новом канале!

Напомним,