Александр Педан заявил, что ему трудно осознавать, что дочь заканчивает школу

Телеведущий Александр Педан поделился эмоциями и переживаниями касательного того, что его дочь заканчивает школу.

Шоумен был откровенным с поклонниками, не скрывал того, что ему страшно отпускать дочь во взрослый мир. Со школой мужчина не прощается еще, так как у него подрастает маленький сын, который в следующем году пойдет в первый класс.

Помню, как шли в первый класс, и у нас с женой ноги тряслись больше, чем у нее. Волновались. А теперь дочь уже заканчивает школу. Очень интересные ощущения: с одной стороны, и самому страшно, а с другой, хочется поддержать Леру и не показывать ей свой страх… Классно, что мы ‒ молодые родители, и у нас уже такой взрослый ребенок, который скоро пойдет во взрослый мир: будет учиться в университете, работать. А мы еще в том возрасте, что полностью ее понимаем, поддерживаем. Хочется считать себя прогрессивными. И Лера с нами дружит, советуется, все темы для обсуждения открыты,

‒ написал ведущий в Instagram.

Касательно оценок, звездный отец никогда не требовал от дочери быть отличницей, ей самой нравится познавать новое. С домашними заданиями девушка практически никогда не обращалась за помощью к родителям. Сейчас же Александр с женой Инной только поддерживают дочь в выборе будущей профессии.

У нас никогда не было цели, чтобы Лера стала отличницей. Мы на нее не давили ‒ все получалось само. За 10 лет учебы практически ни разу не делали с дочкой уроки. Лишь когда ей хотелось внимания. Лера всегда могла справиться сама. Не хочу спойлерить, но у нас есть классные планы на этот год. Очень интересный формат, как выбрать Лере университет. А еще хочется побольше оффлайна. Считаю, что так информация воспринимается значительно лучше. Дети соскучились за живым общением, за школой,

‒ добавил Педан.

Напомним,