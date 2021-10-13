Холостячка 2 сезон: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 15.10.2021)
13 октября 2021 20:10
Юлия Туренко
Холостячка-2: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 15.10.2021)
пресс-служба
15 октября на канале СТБ и на нашем сайте TV.UA в эфир выйдет 5 выпуск шоу Холостячка-2. 5 выпуск 2 сезона реалити Холостячка смотрите онлайн на сайте TV.UA.
Смотрите в 5 выпуске реалити Холостячка-2
: Пятая неделя проекта будет очень жаркой, ведь Холостячку ждут свидания на Кипре! На острове любви случится настоящий курортный роман, который приведет к первому поцелую! Злата утонет в теплых чувствах и эмоциях… Но по возвращению в Киев ее ждет разочарование – один из мужчин поставит жесткий ультиматум и доведет ее до слез! Чем все закончится?
5 выпуск 2 сезона шоу Холостячка смотрите 15 октября в 19:00 на СТБ и позже онлайн на нашем сайте TV.UA.
Все выпуски реалити-шоу Холостячка смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.