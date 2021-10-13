Холостячка 2 сезон: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 15.10.2021)

13 октября 2021 20:10 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Холостячка 2 сезон: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 15.10.2021)
Холостячка-2: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 15.10.2021)
пресс-служба

15 октября на канале СТБ и на нашем сайте TV.UA в эфир выйдет 5 выпуск шоу Холостячка-2. 5 выпуск 2 сезона реалити Холостячка смотрите онлайн на сайте TV.UA.

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Смотрите в 5 выпуске реалити Холостячка-2: Пятая неделя проекта будет очень жаркой, ведь Холостячку ждут свидания на Кипре! На острове любви случится настоящий курортный роман, который приведет к первому поцелую! Злата утонет в теплых чувствах и эмоциях… Но по возвращению в Киев ее ждет разочарование – один из мужчин поставит жесткий ультиматум и доведет ее до слез! Чем все закончится?

5 выпуск 2 сезона шоу Холостячка смотрите 15 октября в 19:00 на СТБ и позже онлайн на нашем сайте TV.UA.

Все выпуски реалити-шоу Холостячка смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.

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