Алиссу Милано арестовали возле Белого дома в Вашингтоне

С Алиссой Милано случилось то, что никто не ожидал.

В конце лета Алисса Милано едва не оказалась в больнице. Тогда она попала в аварию вместе со своим дядей. К счастью, оба остались целыми и невредимыми.

В этот же раз Алиссу задержали полицейские. Случилось это из-за того, что актриса приняла участие в несанкционированной демонстрации возле Белого дома в Вашингтоне.

Актриса Алиссса Милано / instagram.com/milano_alyssa

Вместе с другими участниками акции Милано выступала против усиления избирательного права. Стражи порядка просили присутствующих разойтись по домам, но никто их не слушал.

Меня только что арестовали за то, что я потребовала от администрации Байдена и Сената использовать свои права, свои полномочия для защиты избирательного права, - написала на своей странице в Twitter Милано. - Поддержите меня и скажите Сенату и Белому дому, что право голоса не должно зависеть от того, где вы живете.

Напомним,