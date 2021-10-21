Алиссу Милано арестовали возле Белого дома в Вашингтоне

21 октября 2021 15:10 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Алиссу Милано арестовали возле Белого дома в Вашингтоне
Актриса Алиссса Милано
instagram.com/milano_alyssa

С Алиссой Милано случилось то, что никто не ожидал.

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В конце лета Алисса Милано едва не оказалась в больнице. Тогда она попала в аварию вместе со своим дядей. К счастью, оба остались целыми и невредимыми.

В этот же раз Алиссу задержали полицейские. Случилось это из-за того, что актриса приняла участие в несанкционированной демонстрации возле Белого дома в Вашингтоне.

Актриса Алиссса Милано / instagram.com/milano_alyssa

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Вместе с другими участниками акции Милано выступала против усиления избирательного права. Стражи порядка просили присутствующих разойтись по домам, но никто их не слушал.

Меня только что арестовали за то, что я потребовала от администрации Байдена и Сената использовать свои права, свои полномочия для защиты избирательного права, - написала на своей странице в Twitter Милано. - Поддержите меня и скажите Сенату и Белому дому, что право голоса не должно зависеть от того, где вы живете.

Напомним,

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