Дмитро Карпачов розповів, що робити випускникам, які через війну не можуть вступити до вишу

Дмитро Карпачов розповів, що робити випускникам, які через війну не можуть вступити до вишу

Через повномасштабне вторгнення росії в Україну тисячі школярів залишили домівки, а 11-класники не знають, як будувати своє майбутнє.

У рубриці дайджесту СТБ «Все буде добре» — «Допомога психолога» — Дмитро Карпачов розповів, що робити випускникам, які через війну не зможуть вступати до вишів.

17-річний школяр Іван був змушений евакуюватися з мамою з Харкова. Хлопець мав плани на життя й тепер не знає, як далі бути.

Що робити випускникам, які через війну не зможуть вступати, розповів Дмитро Карпачов:

припиніть чіплятися за минулі плани, які зараз не можуть здійснитися. Шукайте, що ще може вас надихати. Зараз у вас немає можливості реалізувати колишні плани, проте ви можете шукати нову мрію, будувати життя у нових умовах

придивіться до нових можливостей. Наприклад, до навчання в Європі. Що вам заважає зараз навчатися у європейських вишах?

проаналізуйте можливі варіанти розвитку вашого майбутнього. Якщо всі проблеми називати можливостями, то у вас зміниться ставлення до життя. Продумайте кілька шляхів розвитку майбутнього

серед можливих варіантів оберіть той, який стане вашою новою мрією. Коли вам вдасться побачити майбутнє таким, яким ви хочете, то у вас з’явиться план дій

Дивіться «Допомогу психолога» з понеділка по четвер о 19:45 на СТБ!