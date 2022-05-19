Дмитро Карпачов розповів, що робити випускникам, які через війну не можуть вступити до вишу
Через повномасштабне вторгнення росії в Україну тисячі школярів залишили домівки, а 11-класники не знають, як будувати своє майбутнє.
17-річний школяр Іван був змушений евакуюватися з мамою з Харкова. Хлопець мав плани на життя й тепер не знає, як далі бути.
Що робити випускникам, які через війну не зможуть вступати, розповів Дмитро Карпачов:
- припиніть чіплятися за минулі плани, які зараз не можуть здійснитися. Шукайте, що ще може вас надихати. Зараз у вас немає можливості реалізувати колишні плани, проте ви можете шукати нову мрію, будувати життя у нових умовах
- придивіться до нових можливостей. Наприклад, до навчання в Європі. Що вам заважає зараз навчатися у європейських вишах?
- проаналізуйте можливі варіанти розвитку вашого майбутнього. Якщо всі проблеми називати можливостями, то у вас зміниться ставлення до життя. Продумайте кілька шляхів розвитку майбутнього
- серед можливих варіантів оберіть той, який стане вашою новою мрією. Коли вам вдасться побачити майбутнє таким, яким ви хочете, то у вас з’явиться план дій
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