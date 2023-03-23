Він готує, вона керує 2 випуск від 21.03.2023 дивитися онлайн

Дивіться у 3 випуску сімейного шоу Він готує, вона керує: сьогоднішні пари у випуску: сім'я-команда Анна та Вадим, 11 років разом. Спільні діти, спільний бізнес та навіть однакові татуювання. Анастасія та Максим. Вони крутяться весь день: він із дітьми, вона – на пілоні. Треш блогер Андрій та художниця Нана. Їхнє кулінарне гасло «готувати треба так, щоб чули сусіди». І сьогоднішнім викликом на кухні стане паста Карбонара з панчетою та чіпси з пармезану. Чи вдасться повторити чоловікам кулінарний шедевр від Влада Міцкевича? Дивіться онлайн шоу Він готує, вона керує 3 випуск від 22.03.2023.