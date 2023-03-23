Він готує, вона керує 2 випуск від 21.03.2023 дивитися онлайн

23 марта 2023 20:48 Юлія Туренко
Юлія Туренко

Юлія Туренко

Випускаючий редактор

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Він готує, вона керує 2 випуск від 21.03.2023 дивитися онлайн
Він готує, вона керує: дивитися онлайн 3 випуск (ефір від 22.03.2023)
instagram.com/andrey.martynenko

22 березня на ТЕТ і на нашому сайті TV.UA в ефір вийшов 3 випуск шоу Він готує, вона керує. 3 випуск шоу Він готує, вона керує від 22.03.2023 дивіться онлайн на сайті TV.UA.

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Дивіться у 3 випуску сімейного шоу Він готує, вона керує: сьогоднішні пари у випуску: сім'я-команда Анна та Вадим, 11 років разом. Спільні діти, спільний бізнес та навіть однакові татуювання. Анастасія та Максим. Вони крутяться весь день: він із дітьми, вона – на пілоні. Треш блогер Андрій та художниця Нана. Їхнє кулінарне гасло «готувати треба так, щоб чули сусіди». І сьогоднішнім викликом на кухні стане паста Карбонара з панчетою та чіпси з пармезану. Чи вдасться повторити чоловікам кулінарний шедевр від Влада Міцкевича?  Дивіться онлайн шоу Він готує, вона керує 3 випуск від 22.03.2023.

3 випуск шоу Він готує, вона керує дивіться онлайн на нашому сайті TV.UA.

Усі випуски шоу Він готує, вона керує дивіться онлайн ЗА ПОСИЛАННЯМ.

 

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