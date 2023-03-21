Він готує, вона керує 1 випуск від 20.03.2023 дивитися онлайн Юлія Туренко

Юлія Туренко Випускаючий редактор Усі статті автора...

Він готує, вона керує: дивитися онлайн 1 випуск (ефір від 20.03.2023) Пресслужба каналу ТЕТ

20 березня на ТЕТ і на нашому сайті TV.UA в ефір вийшов 1 випуск шоу Він готує, вона керує. 1 випуск шоу Він готує, вона керує від 20.03.2023 дивіться онлайн на сайті TV.UA.