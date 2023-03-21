Він готує, вона керує 1 випуск від 20.03.2023 дивитися онлайн

Дивіться у 1 випуску сімейного шоу Він готує, вона керує: сьогоднішні пари у випуску: старший лейтенант Лілія та підполковник у відставці Андрій, художник Денис та актриса Настя, вибаглива принцеса Аня та її вірний лицар Андрій. І сьогоднішнім викликом на кухні буде панський кремзлик із лисичками, яйцем пашот та чіпсами з фіолетової картоплі. Чи вдасться повторити чоловікам кулінарний шедевр від Влада Міцкевича? Скільки буде сварок на кухні між парами? Дивіться онлайн шоу Він готує, вона керує 1 випуск від 20.03.2023.