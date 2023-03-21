Він готує, вона керує 1 випуск від 20.03.2023 дивитися онлайн

21 марта 2023 23:14 Юлія Туренко
Юлія Туренко

Юлія Туренко

Випускаючий редактор

Усі статті автора...

Він готує, вона керує 1 випуск від 20.03.2023 дивитися онлайн
Він готує, вона керує: дивитися онлайн 1 випуск (ефір від 20.03.2023)
Пресслужба каналу ТЕТ

20 березня на ТЕТ і на нашому сайті TV.UA в ефір вийшов 1 випуск шоу Він готує, вона керує. 1 випуск шоу Він готує, вона керує від 20.03.2023 дивіться онлайн на сайті TV.UA.

Читайте такожєПитання: дивитися онлайн 2 випуск (ефір від 20.03.2023)
Дивіться у 1 випуску сімейного шоу Він готує, вона керує: сьогоднішні пари у випуску: старший лейтенант Лілія та підполковник у відставці Андрій, художник Денис та актриса Настя, вибаглива принцеса Аня та її вірний лицар Андрій. І сьогоднішнім викликом на кухні буде панський кремзлик із лисичками, яйцем пашот та чіпсами з фіолетової картоплі. Чи вдасться повторити чоловікам кулінарний шедевр від Влада Міцкевича? Скільки буде сварок на кухні між парами?  Дивіться онлайн шоу Він готує, вона керує 1 випуск від 20.03.2023.

1 випуск шоу Він готує, вона керує дивіться онлайн на нашому сайті TV.UA.

Усі випуски шоу Він готує, вона керує дивіться онлайн ЗА ПОСИЛАННЯМ.

Читайте TV.ua в Google.News

Хмара тегів

ТЕТ телешоу відео телешоу 2023 Він готує вона керує

Матеріали на тему

ДНК. Свої 2 сезон: дивитися 3 випуск онлайн (ефір від 19.03.2023)
Телешоу

ДНК. Свої 2 сезон: дивитися 3 випуск онлайн (ефір від 19.03.2023)
Супермама 5 сезон: дивитися онлайн 6 випуск (ефір від 14.03.2023)
Телешоу

Супермама 5 сезон: дивитися онлайн 6 випуск (ефір від 14.03.2023)
Анастасія Коротка розповіла про стосунки з Андрієм Бєдняковим на відстані
Новини

Анастасія Коротка розповіла про стосунки з Андрієм Бєдняковим на відстані
Ірма Вітовська поділилася особливими книжками українських поетів
Новини

Ірма Вітовська поділилася особливими книжками українських поетів
Допомогти журналістам

Популярне на сайті

Супермама 5 сезон: дивитися онлайн 1 випуск (ефір від 06.03.2023)

Супермама 5 сезон: дивитися онлайн 1 випуск (ефір від 06.03.2023)
МастерШеф. Професіонали-4: дивитися 6 випуск онлайн (ефір від 18.03.2023)

МастерШеф. Професіонали-4: дивитися 6 випуск онлайн (ефір від 18.03.2023)
Побачення без фільтрів: дивитися 16 випуск онлайн (ефір від 13.03.2023)

Побачення без фільтрів: дивитися 16 випуск онлайн (ефір від 13.03.2023)
Вечірній Квартал: дивитися онлайн – повні випуски 2023

Вечірній Квартал: дивитися онлайн – повні випуски 2023

Популярне відео

Супермама 5 сезон: дивитися онлайн 1 випуск (ефір від 06.03.2023)

Супермама 5 сезон: дивитися онлайн 1 випуск (ефір від 06.03.2023)
МастерШеф. Професіонали-4: дивитися 6 випуск онлайн (ефір від 18.03.2023)

МастерШеф. Професіонали-4: дивитися 6 випуск онлайн (ефір від 18.03.2023)
Побачення без фільтрів: дивитися 16 випуск онлайн (ефір від 13.03.2023)

Побачення без фільтрів: дивитися 16 випуск онлайн (ефір від 13.03.2023)
Вечірній Квартал: дивитися онлайн – повні випуски 2023

Вечірній Квартал: дивитися онлайн – повні випуски 2023
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK