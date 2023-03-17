Харизматична Оля Полякова поділилась мудрістю на шоу «Він готує, вона керує»

Незабаром на телеканалі ТЕТ покажуть прем’єру нового шоу «Він готує, вона керує». Висловлювання його ведучої вже розійшлися на цитати.

З 20 березня о 18:00 у новому сезоні телеканал ТЕТ показуватиме шоу про випробування стосунків кухнею «Він готує, вона керує» . Харизматична ведуча шоу Оля Полякова підготувала для учасників і глядачів поради та поділилася мудрістю стосунків, які вже розійшлися на цитати.

Я завжди своєму чоловікові кажу: «Якщо тобі щось не подобається, роби сам, котик», — поділилася Оля.

«Він готує, вона керує» — захопливе шоу про стосунки та готування. Пари-учасники розділяться, й чоловіки готуватимуть страву, яку не знатимуть, поки жінки переказуватимуть рецепт своїми словами. Та пара, яка найкраще впорається з готуванням і керуванням, переможе та отримає 25 тисяч гривень. Усе відбуватиметься під пильним наглядом харизматичних експертів у стосунках і кулінарії — Олі Поляковоюї та Влада Міцкевича, які коментуватимуть готування та даватимуть поради.

Шоу «Він готує, вона керує» / Пресслужба каналу ТЕТ

Не пропустіть премʼєру нового шоу про кулінарію стосунків «Він готує, вона керує» — вже з 20 березня о 18:00 на телеканалі ТЕТ!

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