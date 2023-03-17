Харизматична Оля Полякова поділилась мудрістю на шоу «Він готує, вона керує»

17 марта 2023 17:10 Туренко Андрій
Туренко Андрій

Туренко Андрій

Редактор вихідного дня

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Харизматична Оля Полякова поділилась мудрістю на шоу «Він готує, вона керує»
Співачка Оля Полякова
Пресслужба каналу ТЕТ

Незабаром на телеканалі ТЕТ покажуть прем’єру нового шоу «Він готує, вона керує». Висловлювання його ведучої вже розійшлися на цитати.

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З 20 березня о 18:00 у новому сезоні телеканал ТЕТ показуватиме шоу про випробування стосунків кухнею «Він готує, вона керує». Харизматична ведуча шоу Оля Полякова підготувала для учасників і глядачів поради та поділилася мудрістю стосунків, які вже розійшлися на цитати. 

Я завжди своєму чоловікові кажу: «Якщо тобі щось не подобається, роби сам, котик», — поділилася Оля.

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«Він готує, вона керує» — захопливе шоу про стосунки та готування. Пари-учасники розділяться, й чоловіки готуватимуть страву, яку не знатимуть, поки жінки переказуватимуть рецепт своїми словами. Та пара, яка найкраще впорається з готуванням і керуванням, переможе та отримає 25 тисяч гривень. Усе відбуватиметься під пильним наглядом харизматичних експертів у стосунках і кулінарії — Олі Поляковоюї та Влада Міцкевича, які коментуватимуть готування та даватимуть поради.

Шоу «Він готує, вона керує» / Пресслужба каналу ТЕТ

Не пропустіть премʼєру нового шоу про кулінарію стосунків «Він готує, вона керує» — вже з 20 березня о 18:00 на телеканалі ТЕТ!

Нагадуємо, 

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