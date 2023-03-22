Він готує, вона керує 2 випуск від 21.03.2023 дивитися онлайн

Дивіться у 2 випуску сімейного шоу Він готує, вона керує: сьогоднішні пари у випуску: пара, якій не заважає різниця у віці у 8 років Влад та Юля; сім'я професійних косметологів Єлізар та Аліна; начальник варти, рятівник Олег, та його кохана жінка Тетяна. І сьогоднішнім викликом на кухні буде нелегка страва – магре з кремом із топінамбуру, м'ясним джу та зеленою олією. Чи вдасться повторити чоловікам кулінарний шедевр від Влада Міцкевича? Скільки буде сварок на кухні між парами? Дивіться онлайн шоу Він готує, вона керує 2 випуск від 21.03.2023.