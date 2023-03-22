Він готує, вона керує 2 випуск від 21.03.2023 дивитися онлайн

22 марта 2023 20:16 Юлія Туренко
Юлія Туренко

Юлія Туренко

Випускаючий редактор

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Він готує, вона керує 2 випуск від 21.03.2023 дивитися онлайн
Він готує, вона керує: дивитися онлайн 2 випуск (ефір від 21.03.2023)
Пресслужба каналу ТЕТ

21 березня на ТЕТ і на нашому сайті TV.UA в ефір вийшов 2 випуск шоу Він готує, вона керує. 2 випуск шоу Він готує, вона керує від 21.03.2023 дивіться онлайн на сайті TV.UA.

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Дивіться у 2 випуску сімейного шоу Він готує, вона керує: сьогоднішні пари у випуску: пара, якій не заважає різниця у віці у 8 років Влад та Юля; сім'я професійних косметологів Єлізар та Аліна; начальник варти, рятівник Олег, та його кохана жінка Тетяна. І сьогоднішнім викликом на кухні буде нелегка страва – магре з кремом із топінамбуру, м'ясним джу та зеленою олією. Чи вдасться повторити чоловікам кулінарний шедевр від Влада Міцкевича? Скільки буде сварок на кухні між парами? Дивіться онлайн шоу Він готує, вона керує 2 випуск від 21.03.2023.

2 випуск шоу Він готує, вона керує дивіться онлайн на нашому сайті TV.UA.

Усі випуски шоу Він готує, вона керує дивіться онлайн ЗА ПОСИЛАННЯМ.

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