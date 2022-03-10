Леся Нікітюк у Хмельницькому відкрила Координаційний центр прийому переселенців

10 марта 2022 20:10 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Леся Нікітюк у Хмельницькому відкрила Координаційний центр прийому переселенців
Телеведуча Леся Нікітюк
instagram.com/lesia_nikituk

Ведуча Нового каналу Леся Нікітюк з першого дня війни в Україні всіма силами допомагає переселенцям.

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А днями Леся Нікітюк відкрила у Хмельницькому Координаційний центр для тих, кому потрібен тимчасовий прихисток.

Я спрямовую всі свої сили на допомогу нашим людям, військовим, переселенцям, які зараз переїжджають з однієї точки в іншу, – каже ведуча. – Ми облаштовуємо місця, аби їм було, де комфортно відпочити з дороги, щоб було, де прийняти душ, що поїсти. Всі зараз працюють, як один організм!

Один з центрів відкрився у рідному місті ведучої Нового каналу – Хмельницькому:

У Хмельницькому запрацював наш невеличкий, але дуже затишний центр прийому переселенців. Якщо вам потрібне місце для ночівлі на 1-2 дні. Ласкаво просимо! Звертайтесь сюди: 068 537 62 43 Оксана»

Окрім того ведуча веде активну боротьбу на інформаційному фронті. Щодня Леся Нікітюк показує у своїх постах та сторіс реалії того, що зараз відбувається в різних містах України. 14% підписників ведучої – з РФ, і на своїй сторінці в Instagram Леся Нікітюк розповідає їм жорстоку правду, стикаючись у відповідь із тонною хейту та ненависті у коментарях від тих, хто не готовий відкривати очі.

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