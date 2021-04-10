Папаньки 3 сезон: смотреть онлайн 1 cерию (эфир от 12.04.2021)

10 апреля 2021 16:15 Александр Кива
Папаньки 3 сезон: смотреть онлайн 1 cерию (эфир от 12.04.2021)
Папаньки 3 сезон: смотреть онлайн 1 cерию (эфир от 12.04.2021)
пресс-служба

12 апреля на СТБ выйдет 1 серия сериала Папаньки 3 сезон. 1 серию 3 сезона сериала Папаньки смотрите онлайн на tv.ua.

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Смотрите в 1 серии сериала Папаньки 3 сезон

Любимый комедийный сериал о жизни «папанек» возвращается на СТБ! В третьем сезоне создатели подготовили для зрителей много неожиданных сюжетных поворотов. Главное событие сезона – всех «папанек» ждет большое переселение за город. Первыми это сделают Егор Козаченко с женой Светой и сыном Игорем. Егор наконец-то достроил свой дом и, как обещал, открывает собственный ресторан с гриль-кухней, но ему всячески препятствуют местный председатель и его подручные. Помогать Егору с бизнесом будет Никита Павленко, который таки уволится из ненавистного банка. Никита с Ирой на грани развода тоже решили уехать за город, чтобы отыскать гармонию. А нашли – проблемных соседей. К тому же Ольга Николаевна не теряет надежды завоевать сердце Никиты. Кого же выберет нерешительный Павленко?

1 серию сериала Папаньки 3 сезон от 12.04.2021 смотрите онлайн в 22:00 на нашем сайте tv.ua

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