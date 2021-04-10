Папаньки 3 сезон: смотреть онлайн 7 cерию (эфир от 15.04.2021)

15 апреля на СТБ выйдет 7 серия сериала Папаньки 3 сезон. 7 серию 3 сезона сериала Папаньки смотрите онлайн на tv.ua.

Смотрите в 7 серии сериала Папаньки 3 сезон

Любимый комедийный сериал о жизни «папанек» возвращается на СТБ! В третьем сезоне создатели подготовили для зрителей много неожиданных сюжетных поворотов. Главное событие сезона – всех «папанек» ждет большое переселение за город. Первыми это сделают Егор Козаченко с женой Светой и сыном Игорем. Егор наконец-то достроил свой дом и, как обещал, открывает собственный ресторан с гриль-кухней, но ему всячески препятствуют местный председатель и его подручные. Помогать Егору с бизнесом будет Никита Павленко, который таки уволится из ненавистного банка. Никита с Ирой на грани развода тоже решили уехать за город, чтобы отыскать гармонию. А нашли – проблемных соседей. К тому же Ольга Николаевна не теряет надежды завоевать сердце Никиты. Кого же выберет нерешительный Павленко?

7 серию сериала Папаньки 3 сезон от 15.04.2021 смотрите онлайн в 22:00 на нашем сайте tv.ua