Дарья Петрожицкая призналась, какие подарки ей делает бойфренд: Приятные мелочи

Актриса театра и кино Дарья Петрожицкая рассказала, как проводит свободное время со своим парнем.

В начале этого года популярная украинская актриса Дарья Петрожицкая отдыхала в Египте, где закрутила курортный роман с парнем Алексеем. Их отношения переросли в нечто большее - со знакомства прошло полгода, а пара до сих пор вместе.

Чем в свободное время занимаются влюбленные, Дарья рассказала во время съемок 11 сезона шоу «Хто зверху?» на Новом канале.

Главное для нас - быть вместе. Неважно, чем мы при этом занимаемся. В последнее время мы пересматриваем мультсериал «Рик и Морти» и кайфуем, - призналась актриса. - Можем просто сидеть несколько дней дома или пойти погулять куда-то.

Певица Дарья Петрожицкая / instagram.com/petrozhitskaya

Пара до сих пор наслаждается конфетно-букетным периодом - Алексей часто балует свою любимую приятными мелочами.

Он всегда делает мне сюрпризы и подарки. Это мелочи, но для меня суперсюрприз, когда с бухты-барахты дарят «Киндер». Я очень радуюсь! В последнее время он говорит: «Перестань есть сладкое» И дарит жвачки «Love is…» - он жует жвачку, а я собираю фантики, - рассказала Дарья.

Напомним,