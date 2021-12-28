Пропал голос - что делать: комментарий доктора Комаровского

28 декабря 2021 11:56 Александр Кива
Александр Кива

Александр Кива

Главный редактор, руководитель журнала «Теленеделя»

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Пропал голос - что делать: комментарий доктора Комаровского
Что делать, если пропал голос
пресс-служба канала Украина

Хрипите, когда вам нужно что-нибудь сказать? Трудно дышать и выговаривать слова? Лучше всего в таком случае помолчать и не напрягать голосовые связки, советует Евгений Комаровский.

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Хоть раз в жизни такое случалось со многими из нас – вдруг появлялась охриплость, было трудно дышать, голос становился сиплым. Доктор Комаровский в программе «Ранок з «Україною» на канале «Украина» объяснил, как улучшить состояние и почему нужно быть особенно внимательным, если такие симптомы появились у ребенка.

По словам кандидата медицинских наук, прежде всего нужно понимать, что охриплость и осиплость появляются при воспалительном процессе в голосовых связках. Причем осиплость – это просто воспалительный процесс, а охриплость указывает на то, что возник отек гортани и к тому же на голосовых связках есть небольшое количество мокроты.

«Чаще всего это бывает при ОРВИ, когда воспалительный процесс локализуется в гортани, – сказал доктор Комаровский в программе «Ранок з Україною». – То есть осиплость и охриплость – это классический симптом ларингита».

В данном случае важен не только голосовой покой. Если вы находитесь в помещении, где сухой и теплый воздух, у вас отек гортани, к тому же засохла слизь – все это приведет к тому, что дыхание станет затрудненным. Поэтому нужна теплая одежда, а также теплый и прохладный воздух. Кроме того, необходимо постоянно пить что-нибудь теплое.

«Что касается препаратов, то сегодня есть огромное количество лекарств местного действия, в состав которых входят всякие ароматические масла, – сказал Евгений Комаровский в интервью для канала «Украина». – Их пары оказывают благоприятное действие, не дают слизи накапливаться в области голосовых связок, увлажняют слизистые поверхности».

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Врач-педиатр предупредил, что осиплость и охриплость у взрослых и у детей – это принципиально разные симптомы по степени беспокойства.

«Осиплость голоса у детей – один из симптомов болезни, которая называется – ложный круп», – объяснил доктор Комаровский.

То есть осиплость голоса у взрослого человека указывает на отечность гортани, а осиплость у ребенка – это действительно затрудненное дыхание. Поэтому нужно обязательно обратиться к врачу, а ночью проверять состояние ребенка, потому что детям обычно становится хуже именно в этом время суток. И самое главное – в помещении должен быть чистый и прохладный воздух.

Все свои вопросы касательно здоровья и детей, и взрослых телезрители могут задать на страничке программы «Ранок з Україною» @ranok_ua в Instagram.

Смотрите рубрику «Запитай у Комаровського» на канале «Украина» в программе «Ранок з Україною».

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