Екатерина Кухар: Муж решил на мне отыграться. У меня был шок!

Прима-балерина Екатерина Кухар рассказала, как в ее семье празднуют Новый год.

Героиней праздничного выпуска рубрики «Утро со звездой» в новогодней программе «Утро с Интером» стала прима-балерина Екатерина Кухар. Артистка рассказала, что важного и интересного произошло в ее жизни в 2021-м, о пополнении в семье и о том, как в их доме принято отмечать Новый год. А также поделилась рецептом оригинального десерта к новогоднему столу.

Екатерина Кухар – прима-балерина Национальной оперы Украины и руководитель Киевского государственного хореографического училища. Какая роль ей ближе?

На сегодняшний день я не ставлю для себя вопрос: я – артистка балета или руководитель? – говорит Екатерина. – Этот год пандемии открыл мне Украину. Сейчас мы привозим балет в те города, в которых ни дети, ни взрослые люди никогда его не видели. Для меня важно популяризировать балетное искусство».

Но, несмотря на свою любовь к профессии, прима-балерина признается, что никогда бы не пожертвовала семьей ради карьеры.

У меня не стоял выбор: «я только балерина или только мать». Я была балериной и я очень хотела детей. Для меня это была мечта. Я видела горький опыт своих преподавателей: когда дома тебя никто не ждет, когда ты одинок, когда положил свою жизнь на пьедестал его величества балета, – это страшно. Поэтому для меня был, скорее, тяжелым вопрос, как после родов опять вернуться в форму».

Прима-балерина Екатерина Кухар рассказала, как в ее семье празднуют Новый год. / instagram.com/ekaterinakukhar_official

Недавно Екатерина заинтриговала заявлением, что находится в интересном положении. Многие восприняли это как объявление о беременности, но на самом деле речь шла о новом творческом детище артистки и ее мужа Александра Стоянова – фестивале «Серж Лифарь де ля данс».

На следующий день после моего заявления у меня телефон просто горел, – вспоминает звезда. – Фестиваль «Серж Лифарь де ля данс» действительно был для нас с мужем, как ребенок. Особенно во время пандемии».

Но все же в этом году в семье артистов балета таки случилось пополнение!

На день рождения дочери Насти (21 ноября – прим. ред.) мой муж решил на мне отыграться, – вспоминает Екатерина. – Я просыпаюсь утром от чужого женского голоса в моей квартире. Я встаю, выхожу в коридор, а там стоит барышня-грумер и держит на руках щенка. У меня шок! Муж говорит: «Милая, ну ты же предвещала пополнение в семье. Вот, пожалуйста, получай».

Прима-балерина Екатерина Кухар рассказала, как в ее семье празднуют Новый год. / instagram.com/ekaterinakukhar_official

Также артистка рассказала, как обычно проходит празднование Нового года в ее семье:

Каждый год 31 декабря мы с мужем Александром Стояновым в 17:00 танцуем «Щелкунчика». После выступления приводим себя в порядок, приходим домой, где нас уже ждет накрытый стол. Хорошо, что есть нянечки, бабушки, дети. Без них, вероятно, мы бы праздновали за пустым столом».

Екатерина Кухар следит за своей фигурой, но на праздники позволяет себе сладкое. Например, один из ее любимых десертов – «Марокканский пирог», рецептом которого она поделилась в новогоднем выпуске рубрики «Утро со звездой».

«Марокканский пирог» от Екатерины Кухар

«Марокканский пирог» от Екатерины Кухар / пресс-служба канала Интер

Ингредиенты:

Мука пшеничная – 115 г

Масло сливочное – 250 г

Яйца куриные – 3 шт.

Сахар – 200 г

Орехи кедровые – 250 г

Мед – 4 ст. л.

Апельсиновая цедра

Приготовление:

Достаньте из холодильника сливочное масло и оставьте его на час, чтоб оно немного смягчилось. Затем взбейте его в блендере с сахаром до состояния крема. Добавьте в смесь яйца (по одному), мед и цедру апельсина. Обжарьте на сковородке на слабом огне кедровые орехи и добавьте их в тесто. Смажьте форму для выпекания маслом, вылейте в нее тесто и отправьте в духовку, разогретую до 180 градусов, на 45 минут. Украсьте готовый пирог и подавайте к праздничному столу. Приятного аппетита!