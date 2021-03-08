Анатолий Анатолич с семьей рассекретили пол третьего ребенка: мальчик или девочка?

Во время праздничного выпуска программы «Ранок з Україною» на канале «Украина», посвященного Международному женскому дню, телеведущий Анатолий Анатолич с женой и детьми узнали пол их третьего ребенка.

Утро 8 марта семья популярного ведущего Анатолия Анатолича запомнит на всю жизнь. Ведь именно сегодня в студии программы «Ранок з Україною» на глазах всей страны они выяснили пол их будущего ребенка.

По словам телезвезды, он очень нервничал в ожидании увидеть семью в студии и перед раскрытием такого большого секрета на глазах всей страны, так как подобное с ним происходило впервые.

Зато супруга и дочки ведущего были настроены решительно – младшая дочь Лолита без колебаний отметила, что хотела бы иметь братика, а вот Алиса в то время со своими предпочтениями не определилась. Молодые родители не комментировали своих ожиданий, а сразу разрезали торт, внутри которого и скрывался главный секрет.

«Это мальчик! Это так круто, но я пока не понимаю, как это. Девочки, вы поняли, у нас будет мальчик?» – обратился к своей семье ведущий Анатолий Анатолич в программе «Ранок з Україною». – На самом деле, это очень символично, на 8 марта узнать, что у тебя будет мальчик, ведь это праздник весны, красоты и любви!»

А опытные в вопросе воспитания мальчиков родители, Григорий Герман и Владимир Остапчук, поздравили семью с таким событием и заверили молодого отца, что теперь в их семье будет не только интереснее, но и гораздо громче, так как игрушек и детских предпочтений станет вдвое больше.

Смотрите программу «Ранок з Україною» по будням в 6:30 на канале «Украина».