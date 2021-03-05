Актриса Елена Полянская о сериале «Пленница», кулинарии и секретах красоты

Эксклюзив 5 марта 2021 22:20 Александр Кива
Актриса Елена Полянская о сериале «Пленница», кулинарии и секретах красоты
Актриса Елена Полянская
пресс-служба

Откровенное интервью с актрисой Еленой Полянской.

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История героев сериала «Пленница» производства IVORY films покорила зрителей СТБ!  В центре сюжета – микробиолог Светлана, которая решила оставить все ради семейного очага, не подозревая, что получит взамен от возлюбленного… Актриса Елена Полянская, сыгравшая в проекте главную роль, эксклюзивно рассказала, с какими эмоциями работала над сериалом, как поддерживает себя в форме и что является ее страстью по жизни помимо актерского мастерства.

О чем для вас эта история?

Конечно, это история про любовь. Моя героиня понимает, что вся ее жизнь была карточным домиком. Очень трудно принять, что то, что казалось таким реальным и непоколебимым, на самом деле лишь иллюзия. Но только осознав это, можно стать по-настоящему счастливой. И Светлане придется пройти этот путь.

Расскажите о своей героине… Она близка вам по духу?

 Я думаю, что так или иначе, когда работаешь над ролью, некоторые черты своего характера даришь персонажу, но иногда и у него что-то забираешь себе. Светлана, безусловно, сильный человек. Построить фармацевтическую компанию, когда тебе еще нет тридцати это многое говорит о характере. Мне всегда в героях нравится искать парадоксальность, и в случае Светланы она как раз выражается в сочетании ранимости, нежности и мягкости в отношениях с мужчинами с абсолютной стойкостью, решительностью и жесткостью на работе. Главное, что меня поразило и потрясло в образе это смелость, которой обладает Света. Когда мы снимали сцены заточения в доме Вадима, Светлана по сюжету несколько раз пыталась сбежать. И ее способы очень рискованные. Не знаю, смогла бы я также поступить, будучи на ее месте? Она боец по жизни, думаю, это главное, что нас объединяет.

Что вам запомнилось со съемочной площадки? Были забавные моменты, курьезы?

Каждый новый проект это маленький роман с группой, с актерами, с персонажем, и каждому такому отрезку жизни в моей памяти я присваиваю цвет или несколько цветов, это просто такая чувственная ассоциация. В случае Пленницы это белый, зеленый и розовый. Мне было безумно хорошо и комфортно работать в окружении этих людей. Я обожала с утра приходить на грим, у нас всегда играла в гримерке прекрасная музыка, было весело и легко. И это создавало настрой на целый день. Вообще мы очень много смеялись и шутили на площадке, в одной сцене мы вместе с Наташей и Сашей так расхохотались, что не могли сказать текст из-за смеха. Режиссеру даже пришлось взять пятиминутный перерыв, чтобы мы смогли успокоиться.

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Конечно, были и сложные смены. Например, мы снимали сцену спасения Андрюши уже в конце сентября. Когда приехали с утра на площадку, на улице 7 градусов тепла, все стоят в пуховиках, а мне нужно нырять в воду. Я с ужасом думала, как все пройдет. Но повезло, что днем потеплело. Или, например, сцена, когда я бегала по лесу в бальном платье, все в шапках, а я с голыми плечами. Были и неожиданно-приятные моменты. В конце очередной смены была непростая сцена моего телефонного разговора с Вадимом, где я прошу его больше меня не беспокоить. Естественно все это со слезами, и мы никак не могли ее снять из-за технических проблем, то ждали, когда принесут нужное оборудование, то во время сцены села батарейка на звуке, и вот после ряда дублей и слов – «стоп, снято», ко мне подходят второй режиссер с реквизитором и дарят букет цветов. Конечно, такие проявления заботы меня очень трогают.

 Съемки часто бывают непростыми. Как восстанавливаете силы?

Для меня лучший отдых это просто смена вида деятельности. Я по своей природе не могу сидеть без дела, поэтому, когда у меня перерыв в съемках, я активно изучаю язык, хожу на фитнес, сейчас очень увлекаюсь кондитерским искусством. Конечно, иногда могу позволить себе целый день спать и ничего не делать, но одного дня мне вполне достаточно.

Следите за новинками фильмов/сериалов? Если да, что впечатлило за последнее время?

Да, конечно, стараюсь. Из последнего мне понравился «Ход королевы». Буквально на днях посмотрела новый сериал на нетфликс «Улица светлячков», была впечатлена Кэтрин Хайгл, я ее даже не сразу узнала, до этого видела ее в образе романтичных девушек, а здесь она играет независимую, сильную, в чем-то самовлюбленную звезду телевидения. Мне всегда интересно смотреть на актеров, которые в своих ролях уходят как можно дальше от привычного образа.

Вы в отличной форме. Как ухаживаете за собой? Что всегда есть в вашей косметичке?

Я пью очень много воды. Начинаю свой день с того, что до первого приема пищи выпиваю полторта литра теплой воды. Вечером обязательно холодный душ. Последнее время стала практиковать голодание, хотя пока я в этом вопросе новичок. Но мне очень нравится состояние после нескольких дней отказа от пищи, появляется невероятное количество энергии. Но главное научиться себя любить и воспринимать себя со всеми недостатками и «неидеальностями».

С собой всегда черная гелевая подводка для глаз. Мне кажется, стрелки это беспроигрышный вариант макияжа для любой ситуации.

Ваша героиня в сериале готовит «Наполеон». Судя по вашим соцсетям, вы тоже любите печь. Расскажите, что для вас кулинария – отдушина, хобби? Какие блюда можете назвать любимыми?

 На сегодняшний день это серьезное увлечение. Я могу приехать домой после смены и еще полночи экспериментировать на кухне с разными десертами, это, кстати, к вопросу о том, как я восстанавливаю силы. Я прошла несколько курсов у замечательных кондитеров, думаю, что вряд ли остановлюсь на этом, и если моя страсть не пройдет, то мечтаю поехать в Европу и поучиться там. В этом занятии меня привлекает именно процесс создания. У меня совсем нет потребности потом съесть этот десерт, я с гораздо большим удовольствием смотрю на реакцию, как его пробуют мои друзья. Конечно, меня увлекает декор, это огромное поле для воображения, пока я изучаю разные техники и стараюсь повторить, но дизайн последнего торта, который я готовила другу на день рождения, абсолютно моя идея. И это для меня самое ценное, что может быть.

Возможно, могли бы поделиться рецептом-двумя?

Это рецепт топпинга на все времена, который можно есть ложкой даже без ничего. Поместите 190 граммов сахара в сотейник с самым толстым дном, который найдете на своей кухне, и на медленном огне, растопите. Следите, чтобы сахар не подгорел, иначе будет горчить, и получится не вкусно. Доведите до кипения 10 гр глюкозного сиропа (если его нет, просто замените на сахар), 200 граммов сливок обязательно не ниже 33% жирности, туда же отправьте 2 гр желатина, замоченного в 10 граммах воды, и всю эту смесь перелейте в растопленную карамель, теперь уваривайте получившуюся массу до 106 градусов. Не забудьте процедить. Когда масса остынет до 40 градусов введите 145 граммов мягкого сливочного масла и 1 грамм соли. Если не хотите ждать вводите масло сразу, но только холодное, пробейте блендером. Все, теперь у вас есть соленая карамель для утренних сырников. А если вы 50 % сливок замените на фруктовое пюре, допустим, маракуйи, у вас будет соленая карамель с маракуйей. Поверьте, это того стоит.

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А если вам нужно что-то простое, но вкусное, тогда доведите до кипения 200 гр сливок жирностью от 33 %, растопите 125 г хорошего молочного шоколада, в несколько этапов введите сливки в шоколад, пробейте блендером. Теперь накройте эту массу пленкой в контакт, то есть так, чтобы пленка касалась поверхности продуктов. Уберите в холодильник на 6 часов для стабилизации. И последний этап вам остается просто пару минут взбить эту массу до плотных пиков, и у вас готов прекрасный шоколадный ганаш. Можете приготовить самый простой шоколадный бисквит, разрезать его на порционные кусочки, сверху отсадить ганаш и угостить гостей. 

Совсем недавно начался 2021-й... Ставите себе цели на год? Если да, как это делаете?

В ближайших планах снять одно видео, посвященное кулинарии. Я актриса и даже если я захожу на чужую территорию, я все равно не перестаю мыслить, как актриса, поэтому я хочу объединить две эти свои страсти. Также в планах несколько фотоссесий, и близится запуск 2 сезона сериала, который тоже скоро выходит на экраны. Я не создаю доски желаний, искренне пыталась попробовать, но мне не близка эта тема. Я верю в силу мысли и в упорную работу.

Как и в предыдущем двадцатом и, надеюсь, в 2021 и во всех последующих не терять вкус жизни, чувствовать мимолетность существования, испытывать адреналин и радоваться, что мне выпал шанс пожить на нашей планете.

Смотрите повтор сериала «Пленница» в субботу, 6 марта, с 11:00 на СТБ.

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