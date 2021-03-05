Актриса Елена Полянская о сериале «Пленница», кулинарии и секретах красоты

Откровенное интервью с актрисой Еленой Полянской.

История героев сериала « Пленница » производства IVORY films покорила зрителей СТБ! В центре сюжета – микробиолог Светлана, которая решила оставить все ради семейного очага, не подозревая, что получит взамен от возлюбленного… Актриса Елена Полянская, сыгравшая в проекте главную роль, эксклюзивно рассказала, с какими эмоциями работала над сериалом, как поддерживает себя в форме и что является ее страстью по жизни помимо актерского мастерства.

О чем для вас эта история?

Конечно, это история про любовь. Моя героиня понимает, что вся ее жизнь была карточным домиком. Очень трудно принять, что то, что казалось таким реальным и непоколебимым, на самом деле лишь иллюзия. Но только осознав это, можно стать по-настоящему счастливой. И Светлане придется пройти этот путь.

Расскажите о своей героине… Она близка вам по духу?

Я думаю, что так или иначе, когда работаешь над ролью, некоторые черты своего характера даришь персонажу, но иногда и у него что-то забираешь себе. Светлана, безусловно, сильный человек. Построить фармацевтическую компанию, когда тебе еще нет тридцати – это многое говорит о характере. Мне всегда в героях нравится искать парадоксальность, и в случае Светланы она как раз выражается в сочетании ранимости, нежности и мягкости в отношениях с мужчинами с абсолютной стойкостью, решительностью и жесткостью на работе. Главное, что меня поразило и потрясло в образе – это смелость, которой обладает Света. Когда мы снимали сцены заточения в доме Вадима, Светлана по сюжету несколько раз пыталась сбежать. И ее способы очень рискованные. Не знаю, смогла бы я также поступить, будучи на ее месте? Она боец по жизни, думаю, это главное, что нас объединяет.

Что вам запомнилось со съемочной площадки? Были забавные моменты, курьезы?

Каждый новый проект – это маленький роман с группой, с актерами, с персонажем, и каждому такому отрезку жизни в моей памяти я присваиваю цвет или несколько цветов, это просто такая чувственная ассоциация. В случае Пленницы – это белый, зеленый и розовый. Мне было безумно хорошо и комфортно работать в окружении этих людей. Я обожала с утра приходить на грим, у нас всегда играла в гримерке прекрасная музыка, было весело и легко. И это создавало настрой на целый день. Вообще мы очень много смеялись и шутили на площадке, в одной сцене мы вместе с Наташей и Сашей так расхохотались, что не могли сказать текст из-за смеха. Режиссеру даже пришлось взять пятиминутный перерыв, чтобы мы смогли успокоиться.

Конечно, были и сложные смены. Например, мы снимали сцену спасения Андрюши уже в конце сентября. Когда приехали с утра на площадку, на улице 7 градусов тепла, все стоят в пуховиках, а мне нужно нырять в воду. Я с ужасом думала, как все пройдет. Но повезло, что днем потеплело. Или, например, сцена, когда я бегала по лесу в бальном платье, все в шапках, а я с голыми плечами. Были и неожиданно-приятные моменты. В конце очередной смены была непростая сцена моего телефонного разговора с Вадимом, где я прошу его больше меня не беспокоить. Естественно все это со слезами, и мы никак не могли ее снять из-за технических проблем, то ждали, когда принесут нужное оборудование, то во время сцены села батарейка на звуке, и вот после ряда дублей и словстоп, снято», ко мне подходят второй режиссер с реквизитором и дарят букет цветов. Конечно, такие проявления заботы меня очень трогают.

Съемки часто бывают непростыми. Как восстанавливаете силы?

Для меня лучший отдых – это просто смена вида деятельности. Я по своей природе не могу сидеть без дела, поэтому, когда у меня перерыв в съемках, я активно изучаю язык, хожу на фитнес, сейчас очень увлекаюсь кондитерским искусством. Конечно, иногда могу позволить себе целый день спать и ничего не делать, но одного дня мне вполне достаточно.

Следите за новинками фильмов/сериалов? Если да, что впечатлило за последнее время?

Да, конечно, стараюсь. Из последнего мне понравился «Ход королевы». Буквально на днях посмотрела новый сериал на нетфликс «Улица светлячков», была впечатлена Кэтрин Хайгл, я ее даже не сразу узнала, до этого видела ее в образе романтичных девушек, а здесь она играет независимую, сильную, в чем-то самовлюбленную звезду телевидения. Мне всегда интересно смотреть на актеров, которые в своих ролях уходят как можно дальше от привычного образа.

Вы в отличной форме. Как ухаживаете за собой? Что всегда есть в вашей косметичке?

Я пью очень много воды. Начинаю свой день с того, что до первого приема пищи выпиваю полторта литра теплой воды. Вечером обязательно холодный душ. Последнее время стала практиковать голодание, хотя пока я в этом вопросе новичок. Но мне очень нравится состояние после нескольких дней отказа от пищи, появляется невероятное количество энергии. Но главное – научиться себя любить и воспринимать себя со всеми недостатками и «неидеальностями».

С собой всегда черная гелевая подводка для глаз. Мне кажется, стрелки – это беспроигрышный вариант макияжа для любой ситуации.

Ваша героиня в сериале готовит «Наполеон». Судя по вашим соцсетям, вы тоже любите печь. Расскажите, что для вас кулинария – отдушина, хобби? Какие блюда можете назвать любимыми?

На сегодняшний день – это серьезное увлечение. Я могу приехать домой после смены и еще полночи экспериментировать на кухне с разными десертами, это, кстати, к вопросу о том, как я восстанавливаю силы. Я прошла несколько курсов у замечательных кондитеров, думаю, что вряд ли остановлюсь на этом, и если моя страсть не пройдет, то мечтаю поехать в Европу и поучиться там. В этом занятии меня привлекает именно процесс создания. У меня совсем нет потребности потом съесть этот десерт, я с гораздо большим удовольствием смотрю на реакцию, как его пробуют мои друзья. Конечно, меня увлекает декор, это огромное поле для воображения, пока я изучаю разные техники и стараюсь повторить, но дизайн последнего торта, который я готовила другу на день рождения, абсолютно моя идея. И это для меня самое ценное, что может быть.

Возможно, могли бы поделиться рецептом-двумя?

Это рецепт топпинга на все времена, который можно есть ложкой даже без ничего. Поместите 190 граммов сахара в сотейник с самым толстым дном, который найдете на своей кухне, и на медленном огне, растопите. Следите, чтобы сахар не подгорел, иначе будет горчить, и получится не вкусно. Доведите до кипения 10 гр глюкозного сиропа (если его нет, просто замените на сахар), 200 граммов сливок обязательно не ниже 33% жирности, туда же отправьте 2 гр желатина, замоченного в 10 граммах воды, и всю эту смесь перелейте в растопленную карамель, теперь уваривайте получившуюся массу до 106 градусов. Не забудьте процедить. Когда масса остынет до 40 градусов введите 145 граммов мягкого сливочного масла и 1 грамм соли. Если не хотите ждать – вводите масло сразу, но только холодное, пробейте блендером. Все, теперь у вас есть соленая карамель для утренних сырников. А если вы 50 % сливок замените на фруктовое пюре, допустим, маракуйи, у вас будет соленая карамель с маракуйей. Поверьте, это того стоит.

А если вам нужно что-то простое, но вкусное, тогда доведите до кипения 200 гр сливок жирностью от 33 %, растопите 125 г хорошего молочного шоколада, в несколько этапов введите сливки в шоколад, пробейте блендером. Теперь накройте эту массу пленкой в контакт, то есть так, чтобы пленка касалась поверхности продуктов. Уберите в холодильник на 6 часов для стабилизации. И последний этапвам остается просто пару минут взбить эту массу до плотных пиков, и у вас готов прекрасный шоколадный ганаш. Можете приготовить самый простой шоколадный бисквит, разрезать его на порционные кусочки, сверху отсадить ганаш и угостить гостей.

Совсем недавно начался 2021-й... Ставите себе цели на год? Если да, как это делаете?

В ближайших планах снять одно видео, посвященное кулинарии. Я актриса и даже если я захожу на чужую территорию, я все равно не перестаю мыслить, как актриса, поэтому я хочу объединить две эти свои страсти. Также в планах несколько фотоссесий, и близится запуск 2 сезона сериала, который тоже скоро выходит на экраны. Я не создаю доски желаний, искренне пыталась попробовать, но мне не близка эта тема. Я верю в силу мысли и в упорную работу.

Как и в предыдущем двадцатом и, надеюсь, в 2021 и во всех последующих не терять вкус жизни, чувствовать мимолетность существования, испытывать адреналин и радоваться, что мне выпал шанс пожить на нашей планете.

Смотрите повтор сериала «Пленница» в субботу, 6 марта, с 11:00 на СТБ.