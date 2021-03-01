Актриса Елена Полянская о сериале «Пленница»: Это должна быть очень красивая история

Актриса Елена Полянская, сыгравшая в сериале «Пленница» главную роль, рассказала, с какими эмоциями работала над проектом.

1 марта в 20:15 на СТБ состоится премьера 8-серийной мелодрамы « Пленница » производства IVORY films. В центре сюжета – микробиолог Светлана, которая решила оставить все ради семейного очага, не подозревая, что получит взамен от возлюбленного…

Фильм расскажет историю талантливого микробиолога Светланы, которая создала инновационный антибиотик и основала крупную фармацевтическую компанию. Но фанатичная преданность работе и стала причиной трагедии в ее жизни – на седьмом месяце она потеряла ребенка. После этого вместе с мужем она приняла решение, что полностью посвятит себя семье и забудет о работе хотя бы на время, а все бразды правления компанией перешли к ее мужу Алексею. Но как оказалось, Алексей вовсе не такой примерный семьянин и заботливый муж, каким хочет казаться, почти все ночи напролет он проводит в подпольном игральном клубе. И в один из вечеров, проиграв все, он ставит на кон самое дорогое – свою жену…

«Когда я читала сценарий, подумала о том, что это должна быть очень красивая история. Моя героиня, Светлана, переживает ряд трудностей и в какой-то момент пересматривает свою жизнь. С ней происходит внутренняя трансформация – от одного человека к совсем другому. Но, несмотря на затронутые в сериале темы любви, предательства, одиночества, для меня наша история очень светлая и даже немного сказочная, поэтому у меня было такое хорошее послевкусие от работы над проектом.

Сериал напомнит зрителям, что добро всегда побеждает зло. Недавно услышала цитату о том, что добро в кино – всегда простое и понятное, и из-за этого неинтересное. А зло – всегда очень притягательное. Поэтому, может быть, и актеры любят играть отрицательных персонажей. Но в жизни – наоборот: зло всегда очень понятное и элементарное, сразу ясно, что это плохо. А добро – наоборот, ведь когда происходят события, о которых мечтаешь, это воспринимается как некое чудо. И вот мне кажется, было бы здорово, если у нас получилось бы добро сделать очень манким, а зло – понятным и неинтересным», - рассказывает Елена.

Смотрите премьерные эпизоды сериала «Пленница» с 1 марта, по будням, в 20:15 на СТБ