Пленница 6 серия: смотреть онлайн эфир от 03.03.2021
3 марта на СТБ выйдет 6 серия сериала Пленница. Смотрите онлайн 6 серию сериала Пленница (2021) совсем скоро на tv.ua.
Смотрите в 6 серии сериала Пленница:
История талантливого микробиолога Светланы, которая создала инновационный антибиотик и основала крупную фармацевтическую компанию. Но фанатичная преданность работе и стала причиной трагедии в ее жизни — на седьмом месяце она потеряла ребенка. После этого вместе с мужем она приняла решение, что полностью посвятит себя семье и забудет о работе хотя бы на время, а все бразды правления компанией перешли к ее мужу Алексею. Но как оказалось, Алексей вовсе не такой примерный семьянин и заботливый муж, каким хочет казаться, почти все ночи напролет он проводит в подпольном игральном клубе. И в один из вечеров, проиграв всё, он ставит на кон самое дорогое — свою жену.
6 серию сериала Пленница смотрите скоро онлайн на tv.ua.