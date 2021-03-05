Режиссер сериала «Пленница» на СТБ Роман Барабаш рассказал о работе над проектом

6 марта в 10:50 на СТБ состоится повтор 8-серийной мелодрамы «Пленница» производства IVORY films.

В центре сюжета сериала Пленница – микробиолог Светлана, которая решила оставить все ради семейного очага, не подозревая, что получит взамен от возлюбленного… Режиссер проекта, Роман Барабаш, эксклюзивно рассказал, о чем эта история и какая сцена является его любимой.

«В нашем сериале «Пленница» зрители узнают о том, как в безысходных ситуациях проявляется истинный характер человека, на что способен каждый из нас, если будет «загнан в угол» жизненными обстоятельствами. Жизнь главной героини рушится в одночасье, и она понимает, что только близкий человек способен защитить её от надвигающихся невзгод. Но сможет ли она ему доверять после того, как узнает страшную тайну и поймет, что всего лишь пешка в игре незнакомца...

Для меня, как для режиссера-постановщика сериала, сложно выделить какие-то особенные сцены фильма, которые люблю в большей или в меньшей степени. Однако, хочется отметить, что именно здесь наша съемочная группа стремилась особо подчеркнуть эстетическую индивидуальность образов, формируя у зрителей некую «сказочность» персонажей», - рассказывает Роман.

Смотрите повтор сериала «Пленница» 6 марта с 10:50 на СТБ.