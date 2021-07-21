Аферисты в сетях-6: Елена-Кристина Лебедь рассказала о своем экстремальном отдыхе

Ведущая проекта «Аферисты в сетях» (Новый канал) Елена-Кристина Лебедь рассказала, как любит проводить досуг.

Сидеть на месте - это не про Елену-Кристину Лебедь . Ведущую проекта «Аферисты в сетях», который показывает Новый канал, хлебом не корми - дай пощекотать себе нервы.

О любви к экстремальному отдыху девушка рассказала во время съемок нового сезона шоу «Хто зверху?».

У меня такой темперамент - люблю острые впечатления. Очень нравится ощущение легкого «сосания под ложечкой», когда внутри екает и требуха трясутся, - смеется Елена-Кристина Лебедь. - Люблю чувствовать природный драйв, мне для этого не надо пить алкоголь (я вообще не употребляю) - хватает ярких впечатлений. Экстремальный отдых - хороший способ себя встряхнуть и получить бурный прилив эмоций.

Ведущая проекта «Аферисты в сетях» Елена-Кристина Лебедь / пресс-служба Нового канала

Чем только ни занималась Елена-Кристина Лебедь, но самыми яркими воспоминаниями стали поездка в парк развлечений и покорение неба.

Мне понравились американские горки в «Диснейленде» - они там особенные. Увидеть содержимое своего желудка не удалось, но угроза была, - улыбается ведущая. - Мы не только ехали вверх-вниз, но и въезжали в воду - это очень бодрило! Сначала тебе очень жарко, а потом - хлобысь - и такой яркий перепад ощущений. Также я прыгала с парашютом - не скажу, что это самый экстремальный поступок в моей жизни, но точно один из наиболее запоминающихся.

Напомним,