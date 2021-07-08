Аферисты в сетях-6: Елена-Кристина Лебедь предупредила украинцев о новой опасной схеме

Ведущая проекта «Аферисты в сетях» (Новый канал) Елена-Кристина Лебедь рассказала о популярной афере.

После начала карантина попасться на крючок аферистов стало еще проще. Где связь, спросите вы. Дело в том, что мошенники стали гораздо чаще использовать телефонные схемы для обмана доверчивых сограждан.

Одна из таких афер связана с бонусами в супермаркетах. О ней предупредила ведущая проекта «Аферисты в сетях» (Новый канал) Елена-Кристина Лебедь.

Сейчас очень распространена афера, когда вам звонят по телефону, представляются администраторами какого-то магазина и говорят: «У вас на счету накопились бонусы, сегодня они сгорят. Чтобы этого не произошло, закажите у нас товар из акционного списка». И предлагают вам какой-то условный видеорегистратор, который стоит полторы тысячи, за 700 гривен, - говорит Елена-Кристина. - Рассказывают, какой он классный - все показывает, борщи варит, массаж делает. Словом, суперагрегат, чуть ли в космос не летает. Вы думаете: «Ну, нормально, сэкономлю». Вам действительно присылают регистратор, вот только некачественный, который не стоит ни полторы тысячи, ни 700 гривен, ни три копейки.

Ведущая проекта «Аферисты в сетях» Елена-Кристина Лебедь / пресс-служба Нового канала

Чтобы не стать жертвой аферы, важно не спешить соглашаться с условиями, которые вам диктуют по телефону. Мошенники могут представиться работниками какого угодно магазина и предложить любой товар. Подумайте, действительно ли вы могли накопить бонусы в этом месте, действительно ли вам нужна предложенная вещь?

В чем прикол: вам звонили не представители магазина, а аферисты, которые прекрасно понимают, что по телефону вы ничего не проверите. Не задумаетесь о том, чтобы позвонить в магазин и уточнить, есть ли у них такая акция, накопили ли вы действительно эти бонусы, - отметила ведущая. - У вас просто не будет времени - сначала вы подтвердите заказ, а лишь потом начнете думать, на что потратили деньги. Поэтому, как только вам звонят и начинают говорить о бонусах, посылайте куда подальше.

Ведущая проекта «Аферисты в сетях» Елена-Кристина Лебедь / пресс-служба Нового канала

Кстати, практически все супермаркеты имеют приложения, где можно следить за количеством бонусов и акциями. Время от времени проверяйте их - это поможет вам обезопасить себя от обманщиков.

Напомним,