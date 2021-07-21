Україна має талант: стало известно имя ведущего шоу

21 июля 2021 12:35 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Україна має талант: стало известно имя ведущего шоу
Новый сезон легендарного проекта «Україна має талант» - скоро на СТБ
пресс-служба канала СТБ

К 30-летию независимости Украины телеканал СТБ и группа StarLightMedia готовят особый подарок для всей страны ― новый сезон легендарного проекта «Україна має талант».

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Премьера шоу «Україна має талант» состоится в осеннем телесезоне, а пока команда проекта готовится к третьему этапу всеукраинского кастинга #ямаюталант – съемкам телевизионных кастингов.

В ожидании старта съемок телеканал СТБ начинает раскрывать одну из главных интриг сезона – кто же станет ведущим грандиозного шоу и войдет в состав звездного жюри. И первым назвал имя Григория Решетника.

Я очень рад, что в эфир моего родного телеканала СТБ возвращается легендарное шоу «Україна має талант». Это важное телесобытие, и я поздравляю с этим всех украинцев. А для меня лично это большая честь и ответственность перед командой проекта и всей Украиной, – поделился эмоциями Григорий Решетник. – В нашей стране неисчисляемое количество талантливейших и уникальных людей. Каждый из них мечтает, чтобы его невероятные способности увидели и оценили. «Україна має талант» поможет им рассказать о себе на всю страну и даже на весь мир. В этом году шоу станет еще более масштабным, и зрители вновь убедятся, что с СТБ «можливо все»! До встречи в эфире этой осенью.

Ведущий Григорий Решетник / пресс-служба канала СТБ

Нам было важно, чтобы ведущий такого особенного для нас проекта разделял ценности канала. Ведь «Україна має талант» – это огромный вызов и единственное талант-шоу, в котором есть сверхидея, объединяющая страну, дающая веру в будущее благодаря невероятно талантливым людям, которые в ней живут и верят в свою мечту. Гриша Решетник – невероятно профессиональный ведущий, который умеет поддерживать и вдохновлять участников проекта. Много лет зрители его любят за искренность, душевность и знают, что ему можно доверить свои сокровенные мечты. И совсем скоро мы назовем имена наших звездных судей, которые для украинцев также являются примером огромного таланта и реализованной мечты, – комментирует управляющий директор СТБ Людмила Семчук.

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Напомним, это будет особенный, инновационный сезон «Україна має талант». На сцену шоу выйдут талантливейшие украинцы, которые не боятся мечтать и идут к своей цели. Зрители увидят невероятные таланты в самых разных жанрах, уникальные номера с использованием новейших технологий, легендарные возвращения любимых героев и новые имена. И вместе со звездным жюри выберут лучший талант Украины.

Напомним, 

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