Экс-невеста Владимира Кличко вернулась к бывшему, который избивал ее на протяжении двух лет

22 июля 2021 15:40 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Экс-невеста Владимира Кличко вернулась к бывшему, который избивал ее на протяжении двух лет
Актриса Хайден Панеттьери
instagram.com/haydenpanettiere

Экс-невеста Владимира Кличко не перестает удивлять публику.

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После разрыва отношений с Владимиром Кличко, Хайден Панеттьери буквально сорвалась с катушек. Она закрутила роман с актером Брайаном Хикерсоном, благодаря которому ее жизнь начала рушиться.

Как сообщали знакомые голливудской звезды, Брайан очень плохо влияет на Хайден. Мужчина приобщил актрису к алкоголю и ночной жизни. Из-за этого она начала выглядеть «все хуже и хуже».

Но лишь на пьянстве дело не закончилось. В 2019 году стало известно, что Брайан Хикерсон избил Панеттьери у себя дома после тусовки в одном из ночных клубов Голливуда.

За регулярные избиения Хикерсон даже провел 45 дней за решеткой. Сейчас он находится на четырехлетнем испытательном сроке и проходит курсы, где мужчинам рассказывают, что аьбюз - это плохо.

Актриса Хайден Панеттьери / instagram.com/haydenpanettiere
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Но Хайден, которая на протяжении двух лет терпела домашнее насилие со стороны Брайана Хикерсона, удивила фанатов - вернулась к своему обидчику.

Парочку застали во время свидания 17 июля в Западном Голливуде. Они проводили время в компании друзей. Сначала пили пиво, а потом танцевали.

Я наслаждался слабоалкогольным пивом, а Хайден не пила. Мы пошли в новый ресторан, расположенный в Техасе, ведь, как парень с юга, я большой поклонник музыки кантри. Так что да, там были и танцы. Мы с Хайден больше не вместе, но работаем над дружбой, - заверил Хикерсон.

Напомним,

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