Тоня Матвієнко прокоментувала чутки про розлучення з Арсеном Мірзояном

25 мая 2022 17:15 Туренко Андрей
Тоня Матвієнко прокоментувала чутки про розлучення з Арсеном Мірзояном
Тоня Матвієнко з сім'єю
instagram.com/tonya_matvienko

Співачка Тоня Матвієнко розповіла, звідки пішли чутки про її розлучення з Арсеном Мірзояном.

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Співачка Тоня Матвієнко разом зі співаком Арсеном Мірзояном вже багато років разом. Пара виховує доньку Ніну, але нещодавно з’явилася інформація, що подружжя розлучається. 

Журналістам програми «Зірковий шлях» на каналі «Україна», яку ведуть Даніель Салем та Даша Астаф'єва, Тоня Матвієнко розповіла, що відбувається у їхній парі з Мірзояном.

Це блогери, в них там якесь було відео спілкування, і вони почали казати: «А ти чула, що Дорофєєва з Дантесом розсталися?». Ну і, мабуть, пішло-поїхало. І якось підхопилися плітки. Навіть мій піарник каже: «Треба, мабуть, написати пост, що це чутки». Я сказала: «Мені все одно». А потім думаю – треба написати. Бо щось багато скрізь почали про це писати. Та це ж неправда. Я зробила сторіс, що не дочекаєтесь. Чоловіка не бачу, думаю – як можна було розстатися? По телефону посвариться? Це якось дивно, - говорить Тоня.

Тоня Матвієнко з Арсеном Мірзояном / instagram.com/tonya_matvienko

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Зараз чоловік артистки допомагає ЗСУ. Він волонтер, возить через Німеччину автомобілі. Пара навіть встигла побачитися під час одного з відряджень Арсена.

У мене все прекрасно. Я не знаю, в яких ситуаціях зараз всі інші. Я не буду гнівити Бога. Просто дуже важко. Всі здорові, живі. Це найголовніше, - розповіла Матвієнко.

Нагадаємо, 

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