Тоня Матвієнко прокоментувала чутки про розлучення з Арсеном Мірзояном
Співачка Тоня Матвієнко розповіла, звідки пішли чутки про її розлучення з Арсеном Мірзояном.
Журналістам програми «Зірковий шлях» на каналі «Україна», яку ведуть Даніель Салем та Даша Астаф'єва, Тоня Матвієнко розповіла, що відбувається у їхній парі з Мірзояном.
Це блогери, в них там якесь було відео спілкування, і вони почали казати: «А ти чула, що Дорофєєва з Дантесом розсталися?». Ну і, мабуть, пішло-поїхало. І якось підхопилися плітки. Навіть мій піарник каже: «Треба, мабуть, написати пост, що це чутки». Я сказала: «Мені все одно». А потім думаю – треба написати. Бо щось багато скрізь почали про це писати. Та це ж неправда. Я зробила сторіс, що не дочекаєтесь. Чоловіка не бачу, думаю – як можна було розстатися? По телефону посвариться? Це якось дивно, - говорить Тоня.
У мене все прекрасно. Я не знаю, в яких ситуаціях зараз всі інші. Я не буду гнівити Бога. Просто дуже важко. Всі здорові, живі. Це найголовніше, - розповіла Матвієнко.
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