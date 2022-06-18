Вадим Карпʼяк розповів дітям про зруйнований будинок у Бучі: "Тату, а що сталось з домом?"

Ведучий «Свободи слова» на ICTV та один з ведучих «Єдиного марафону новин» Вадим Карп’як поділився відео з дітьми, де вперше з початку війни поговорив з ними про наслідки бомбардувань їхнього дому в Бучі у лютому.

Відео записали до Дня батька, що відзначатиметься в Україні цієї неділі, 19 червня. В ньому зірковий тато обмінявся тендітними словами з дітьми, що неочікувано зателефонували йому по відеозв‘язку. Зараз його сім‘я вимушено проживає у Великій Британії і вже понад 3 місяців Вадим з ними не бачився.

Такий сюрприз ведучому зробила знімальна група напередодні свята. Після зйомок Вадима попросили затриматися для інтерв’ю, та замість журналістів на нього чекали діти.

Тату, а що сталось з домом? – поміж усього запитали 8-річний син Орест та 9-річна Марта.

Сімʼя ведучого живе у приватному будинку у Бучі, в який влучив снаряд. На щастя, пожежа не почалася, та частина стіни була пошкоджена. Як виявилося, ведучий вже встиг частково відремонтувати будинок та відновити електропостачання. Зараз Вадим з нетерпінням очікує на приїзд дітей.

З домом вже все прекрасно. Наша чарівна фея Лариса уже навела там лад, заліпила дірку, закрила шпалерами. Ще зовні залишилася дірка – але з цим уже я маю їй допомогти. Все зробимо, нам і дід допомагає. Зараз уже все так, як було до захоплення Бучі, – розповів Вадим.

А ще встиг обмінятися жартами.

Ваша кімната і горище в безпеці. Коли вас немає, то там все добре і вони ідеально чисті, - говорить Вадим.

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