Вадим Карпʼяк розповів дітям про зруйнований будинок у Бучі: "Тату, а що сталось з домом?"
Ведучий «Свободи слова» на ICTV та один з ведучих «Єдиного марафону новин» Вадим Карп’як поділився відео з дітьми, де вперше з початку війни поговорив з ними про наслідки бомбардувань їхнього дому в Бучі у лютому.
Такий сюрприз ведучому зробила знімальна група напередодні свята. Після зйомок Вадима попросили затриматися для інтерв’ю, та замість журналістів на нього чекали діти.
Тату, а що сталось з домом? – поміж усього запитали 8-річний син Орест та 9-річна Марта.
З домом вже все прекрасно. Наша чарівна фея Лариса уже навела там лад, заліпила дірку, закрила шпалерами. Ще зовні залишилася дірка – але з цим уже я маю їй допомогти. Все зробимо, нам і дід допомагає. Зараз уже все так, як було до захоплення Бучі, – розповів Вадим.
А ще встиг обмінятися жартами.
Ваша кімната і горище в безпеці. Коли вас немає, то там все добре і вони ідеально чисті, - говорить Вадим.
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