Донька Олі Полякової розповіла про стосунки з хлопцем на відстані
20 июня 2022 12:10
Оля Полякова з донькою
instagram.com/mashapolyakova
Донька Олі Полякової Маша розповіла, як для неї почалася війна та зізналась, чи змінились їхні стосунки з хлопцем, якого вона не бачила з початку березня.
Олі Полякової Маша дізналась від свого хлопця. Саме він зателефонував їй в лікарню, де вона перебувала в ніч на 24-те лютого.
Мабуть, перший день був одним із найскладніших за цей час. Я навіть не можу описати свої почуття в той момент. Я була в лікарні, яка знаходиться дуже далеко від мого дому, але близько до кордону з Білорусією. Тож, коли мені подзвонив мій хлопець, я попросила про одне – щоб він забрав мене звідти, – ділиться Маша Полякова з журналістами програми «Зірковий шлях» каналу «Україна». – Потім я підняла всю свою родину. Мене забрали, пізніше вже розбудили маму і почали думати, куди рухатись далі.
Донька Олі Полякової Маша / instagram.com/mashapolyakova
Найважче, напевно, те, що ми не бачимо одне одного. Але ми граємо в комп’ютерні ігри, проходимо разом квести онлайн, дивимося мультик «Барбі». Все в онлайні, – розповідає дівчина. – Намагаємось змиритись з тим, що навряд чи побачимось найближчим часом. Я не думаю, що мені батьки дозволять повернутися в Україну, адже мені треба зараз вступати, навчатись. А він теж не може – його батьки не хочуть їхати, а сам він не може цього зробити.
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