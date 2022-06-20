Донька Олі Полякової розповіла про стосунки з хлопцем на відстані Туренко Андрей

Оля Полякова з донькою instagram.com/mashapolyakova

Донька Олі Полякової Маша розповіла, як для неї почалася війна та зізналась, чи змінились їхні стосунки з хлопцем, якого вона не бачила з початку березня.