Кохання на виживання-4: участница реалити брала уроки у секс-коуча
Участница реалити «Кохання на виживання-4» исполняла эротические танцы посреди джунглей.
Семь лет семейной жизни и длительный декрет Яны отразились на паре. Интим случался все реже, и это не устраивало Вову.
Хотелось бы, чтобы Яна была более раскрепощенной, – говорил мужчина. – В сексе она замкнутая: одеялко накинуть, свет выключить – чтобы была тишь да гладь. Оральные утехи у нас случаются только по праздникам. Ведь она не может расслабиться до конца. От этого ни она, ни я не получаем удовольствия.
Меня смущало очень короткое платье, – признавалась девушка. – Подозреваю, что это вообще кофта. Вова меня в таком образе точно не видел. Думаю, что танец был пошлым, но красивым.
Я это делаю впервые в жизни, а он мне ставит тройку, – расплакалась она. – Переступила через себя, надев это все. И вместо того чтобы как-то поддержать меня, он говорит такое. И своим поведением только добавляет мне комплексов. Ляпнет какую-то глупость, и у меня пропадает желание что-либо делать.
Несмотря на реплики мужа, Яна продолжила испытание, которое помогло паре выиграть 55 тысяч гривен.
Напомним,