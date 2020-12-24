Кохання на виживання-4: участница реалити брала уроки у секс-коуча

24 декабря 2020 13:10 Юлия Крутиева
Кохання на виживання-4: участница реалити брала уроки у секс-коуча
Кохання на виживання-4: участница реалити брала уроки у секс-коуча
пресс-служба Нового канала

Участница реалити «Кохання на виживання-4» исполняла эротические танцы посреди джунглей.

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Вова и Яна отправились в реалити «Кохання на виживання» (Новый канал), потому что их бурная личная жизнь до брака погрязла в рутине. 

Семь лет семейной жизни и длительный декрет Яны отразились на паре. Интим случался все реже, и это не устраивало Вову. 

Хотелось бы, чтобы Яна была более раскрепощенной, – говорил мужчина. – В сексе она замкнутая: одеялко накинуть, свет выключить – чтобы была тишь да гладь. Оральные утехи у нас случаются только по праздникам. Ведь она не может расслабиться до конца. От этого ни она, ни я не получаем удовольствия.

Кохання на виживання-4: участница реалити брала уроки у секс-коуча / пресс-служба Нового канала
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Стать более раскрепощенной девушка должна была на третьем испытании. По условиям, супруг отвечал на вопросы о пристрастиях жены. Каждый неправильный ответ для Яны оборачивался каторгой, а для Вовы – удовольствием. Ведь супруга училась быть сексуальной с помощью коуча. Она исполняла эротические танцы. 

Меня смущало очень короткое платье, – признавалась девушка. – Подозреваю, что это вообще кофта. Вова меня в таком образе точно не видел. Думаю, что танец был пошлым, но красивым.

Кохання на виживання-4: участница реалити брала уроки у секс-коуча / пресс-служба Нового канала
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А вот супруг движения любимой оценил на троечку. 

Я это делаю впервые в жизни, а он мне ставит тройку, – расплакалась она. – Переступила через себя, надев это все. И вместо того чтобы как-то поддержать меня, он говорит такое. И своим поведением только добавляет мне комплексов. Ляпнет какую-то глупость, и у меня пропадает желание что-либо делать.

Несмотря на реплики мужа, Яна продолжила испытание, которое помогло паре выиграть 55 тысяч гривен. 

Напомним, 

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