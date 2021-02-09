Голос країни-11: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 14.02.2021)

9 февраля 2021 22:30 Юлия Крутиева
Голос країни-11: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 14.02.2021)
Голос країни-11: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 14.02.2021)
пресс-служба

В воскресенье, 14 февраля, на телеканале 1+1 и на нашем сайте TV.UA в эфир выйдет 4 выпуск нового сезона вокального талант-шоу Голос країни-11.

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В этом году в тренерский состав вошли певица Тина Кароль, мультиартист MONATIK, певец Олег Винник и уже сольная артистка DOROFEEVA. Новый сезон «Голосу країни» открывает новую страницу своей истории. В центре внимания проекта, на сцену которого мечтают попасть талантливые и самые профессиональные вокалисты со всего мира, будет голос и музыка.

4 выпуск шоу Голос країни-11 смотрите 14.02.2021 в 21:00 на канале 1+1 и онлайн на нашем сайте TV.UA.

Все выпуски шоу Голос країни смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.

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