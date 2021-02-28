МастерШеф. Профессионалы-3: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 06.03.2021)
28 февраля 2021 16:10
Юлия Крутиева
МастерШеф. Профессионалы-3: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 06.03.2021)
пресс-служба
6 марта на телеканале СТБ и на нашем сайте TV.UA в эфир выйдет 5 выпуск 3 сезона шоу МастерШеф. Профессионалы.
Смотрите в 5 выпуске шоу МастерШеф. Профессионалы-3
: Экзамен на тайм-менеджмент и испытания фортуны! На кухне участники обнаружат барабан, разделенный на три части. Покрутив первый, профи узнают, какой продукт будет звездой блюда и количество баллов, которое они за него получат. Чем сложнее продукт - тем больше баллов. Но если же этого окажется недостаточно, то командам можно удвоить и даже устроить баллы. Например, приготовить количество блюд, которое выпадет на третьем колесе барабана или создать изысканные шедевры определенного цвета на втором. На все про все у профи будет лишь 2 часа! Собрать максимум баллов крайне важно еще и потому, что в следующем конкурсе они конвертируются в деньги. Кого же погубит дух авантюризма, и кто получит черный фартук?
5 выпуск шоу МастерШеф. Профессионалы-3 смотрите 06.03.2021 в 19:00 на СТБ и 15.03.2021 онлайн на нашем сайте TV.UA.
Все выпуски шоу «МастерШеф. Профессионалы» смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.