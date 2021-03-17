Королева дорог: на канале Украина – премьера 4-серийного фильма о дальнобойщице

В воскресенье, 21 марта, в 17:00 на канале «Украина» состоится премьера 4-серийной картины «Королева дорог» производства компании Filmstream по заказу канала.

После аварии дальнобойщик Сеня вынужден оставить работу. Чтобы разобраться с долгами и прокормить семью, его жене-домохозяйке Славе ничего не остается, как самой сесть за руль фуры. Девушке придется преодолеть нечестное соперничество, деловые неудачи, поломки фуры, побороть неприятие окружающих, в том числе своих коллег-дальнобойщиков. А главное – наконец поверить в собственные силы.

Одну из главных ролей в картине сыграл Дмитрий Ратомский, хорошо знакомый зрителям канала «Украина» по роли Максима Гринчука в многосерийной картине «На твоей стороне». В этот раз он воплотил одержимого дорогой дальнобойщика Сеню, который попадает в непростые жизненные обстоятельства.

Это мужчина, который сломался, перестал доверять миру, своей женщине и себе в том числе, – раскрывает Дмитрий Ратомский детали нового образа, который он создавал вместе с режиссером картины Николаем Михайловым. – Наш режиссер очень вдумчив, несуетлив, четко знает, чего хочет и что делает. На мой взгляд, мы с ним нашли общий язык. Ну а что у нас получилось – смотрите уже в это воскресенье на канале «Украина».

Неоднозначного персонажа в новой картине сыграл популярный артист Александр Никитин. Его герой Карбышев – владелец автопарка, с которым у Сени произошел конфликт. Но Карбышев так просто не исчезнет из его жизни. Теперь он – начальник Славы, который, кажется, хочет искренне помочь девушке в новом деле.

Также в картине зрители увидят артистов Татьяну Казючиц, Артура Логая, Наталку Денисенко, Максима Костюнина, Александра Крыжановского, Олесю Островскую, Александра Лаптия, Алексея Смолку и других.

Режиссер-постановщик проекта – Николай Михайлов. Оператор-постановщик – Василий Сикачинский. Продюсеры – Наталия Стрибук, Виктория Корогод, Ирина Черняк, Виталий Сиренко, Ирина Франчук. Производством по заказу канала «Украина» занималась компания Filmstream. Съемки проходили в Киеве и Киевской области в 2020 году.

Смотрите премьеру 4-серийного фильма «Королева дорог» в воскресенье, 21 марта, в 17:00 на телеканале «Украина».