Королева дорог: на канале Украина – премьера 4-серийного фильма о дальнобойщице

17 марта 2021 11:50 Юлия Туренко
Королева дорог: на канале Украина – премьера 4-серийного фильма о дальнобойщице
Королева дорог: на канале Украина – премьера 4-серийного фильма о дальнобойщице
пресс-служба

В воскресенье, 21 марта, в 17:00 на канале «Украина» состоится премьера 4-серийной картины «Королева дорог» производства компании Filmstream по заказу канала.

Читайте такжеКоп из прошлого на ICTV: во втором сезоне – новый герой, еще насыщенней экшн и полицейские перипетии
После аварии дальнобойщик Сеня вынужден оставить работу. Чтобы разобраться с долгами и прокормить семью, его жене-домохозяйке Славе ничего не остается, как самой сесть за руль фуры. Девушке придется преодолеть нечестное соперничество, деловые неудачи, поломки фуры, побороть неприятие окружающих, в том числе своих коллег-дальнобойщиков. А главное – наконец поверить в собственные силы.

Одну из главных ролей в картине сыграл Дмитрий Ратомский, хорошо знакомый зрителям канала «Украина» по роли Максима Гринчука в многосерийной картине «На твоей стороне». В этот раз он воплотил одержимого дорогой дальнобойщика Сеню, который попадает в непростые жизненные обстоятельства.

Это мужчина, который сломался, перестал доверять миру, своей женщине и себе в том числе, – раскрывает Дмитрий Ратомский детали нового образа, который он создавал вместе с режиссером картины Николаем Михайловым. – Наш режиссер очень вдумчив, несуетлив, четко знает, чего хочет и что делает. На мой взгляд, мы с ним нашли общий язык. Ну а что у нас получилось – смотрите уже в это воскресенье на канале «Украина».

Читайте такжеПапик-2: в новых сериях зрители узнают тайны прошлого героини Дарьи Петрожицкой
Неоднозначного персонажа в новой картине сыграл популярный артист Александр Никитин. Его герой Карбышев – владелец автопарка, с которым у Сени произошел конфликт. Но Карбышев так просто не исчезнет из его жизни. Теперь он – начальник Славы, который, кажется, хочет искренне помочь девушке в новом деле.

Также в картине зрители увидят артистов Татьяну Казючиц, Артура Логая, Наталку Денисенко, Максима Костюнина, Александра Крыжановского, Олесю Островскую, Александра Лаптия, Алексея Смолку и других.

Режиссер-постановщик проекта – Николай Михайлов. Оператор-постановщик – Василий Сикачинский. Продюсеры – Наталия Стрибук, Виктория Корогод, Ирина Черняк, Виталий Сиренко, Ирина Франчук. Производством по заказу канала «Украина» занималась компания Filmstream. Съемки проходили в Киеве и Киевской области в 2020 году.

Смотрите премьеру 4-серийного фильма «Королева дорог» в воскресенье, 21 марта, в 17:00 на телеканале «Украина».

Облако тегов

сериалы канал Украина что посмотреть на ТВ в выходные мелодрама анонс Наталка Денисенко сериалы 2021 что посмотреть Дмитрий Ратомский Королева дорог сериал Королева дорог

Материалы по теме

С кем поведешься: смотреть онлайн 14 серию
Сериалы

С кем поведешься: смотреть онлайн 14 серию
С кем поведешься: смотреть онлайн 13 серию
Сериалы

С кем поведешься: смотреть онлайн 13 серию
Актер Константин Олексенко: У сериала “Экстрасенс” есть сверхзадача — развить критическое мышление у людей
Интервью

Актер Константин Олексенко: У сериала “Экстрасенс” есть сверхзадача — развить критическое мышление у людейЭксклюзив
Папа рулит-3: смотреть 13 серию онлайн (эфир от 19.03.2021)
Сериалы

Папа рулит-3: смотреть 13 серию онлайн (эфир от 19.03.2021)

Популярное на сайте

Ірина Білик представила довгоочікуваний відеокліп на свій новий хіт "Не стримуй погляд"

Ірина Білик представила довгоочікуваний відеокліп на свій новий хіт "Не стримуй погляд"
Пост-шоу Как выйти замуж: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 11.03.2021)

Пост-шоу Как выйти замуж: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 11.03.2021)
Глоба назвал баловней судьбы в марте

Глоба назвал баловней судьбы в марте
Холостяк-11: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 12.03.2021)

Холостяк-11: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 12.03.2021)

Популярное видео

Ірина Білик представила довгоочікуваний відеокліп на свій новий хіт "Не стримуй погляд"

Ірина Білик представила довгоочікуваний відеокліп на свій новий хіт "Не стримуй погляд"
Пост-шоу Как выйти замуж: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 11.03.2021)

Пост-шоу Как выйти замуж: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 11.03.2021)
Холостяк-11: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 12.03.2021)

Холостяк-11: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 12.03.2021)
Грэмми 2021: названы лучшие исполнители года

Грэмми 2021: названы лучшие исполнители года
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK