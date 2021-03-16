Коп из прошлого на ICTV: во втором сезоне – новый герой, еще насыщенней экшн и полицейские перипетии
12 марта начались съемки 2 сезона иронического детектива «Коп из прошлого». В новых эпизодах главный герой, проснулся после 25-летней комы, продолжает осваиваться в современном мире и преодолевать пропасть эпох.
История взаимодействия главного героя и его нового напарника остается такой же, как и в первом сезоне – они антиподы из разных времен, которые пытаются найти общий язык. Со временем они начинают дополнять друг друга, перенимают черты характера. Мне очень нравится развитие их совместной линии сюжета, – рассказывает Павел Текучев.
Создатели картины отмечают, что сюжет второго сезона сделали еще более насыщенным экшном и полицейскими перипетиями.
Мы посмотрели второй сезон, нам все понравилось, но решили еще усилить некоторые моменты. Герои те же, новые - отношения. Они будут более яркие и выражены. Также и преступники будут более сильные, перестрелки – жестче, машины будут падать с крыш. Можно сказать, экшн и любовь вперемешку, – делится продюсер Артем Приходько.
В сериале также снимаются Дарья Трегубова, Ольга Гришина, Михаил Кришталь и другие.
Всего планируется снять 16 эпизодов сериала «Коп из прошлого-2», которые зритель сможет оценить уже этой осенью!