Коп из прошлого на ICTV: во втором сезоне – новый герой, еще насыщенней экшн и полицейские перипетии

16 марта 2021 23:00 Юлия Туренко
Коп из прошлого на ICTV: во втором сезоне – новый герой, еще насыщенней экшн и полицейские перипетии
Коп из прошлого 2 сезон на ICTV
пресс-служба

12 марта начались съемки 2 сезона иронического детектива «Коп из прошлого». В новых эпизодах главный герой, проснулся после 25-летней комы, продолжает осваиваться в современном мире и преодолевать пропасть эпох.

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Главным изменением во втором сезоне сериала «Коп из прошлого» станет новый персонаж. У капитана милиции Олега Долина, которого играет Дмитрий Суржиков, появится новый напарник Андрей Салоед по прозвищу «Андроид». Его сыграл молодой актер Павел Текучев.

История взаимодействия главного героя и его нового напарника остается такой же, как и в первом сезоне – они антиподы из разных времен, которые пытаются найти общий язык. Со временем они начинают дополнять друг друга, перенимают черты характера. Мне очень нравится развитие их совместной линии сюжета, – рассказывает Павел Текучев.

Коп из прошлого 2 сезон на ICTV / пресс-служба

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В новых сериях главный герой наконец определится, с кем хочет строить романтические отношения. Нелегкий выбор Долин будет делать между психологом Малиновской, бывшей женой Ксенией и дочерью друга Александрой.

Создатели картины отмечают, что сюжет второго сезона сделали еще более насыщенным экшном и полицейскими перипетиями.

Мы посмотрели второй сезон, нам все понравилось, но решили еще усилить некоторые моменты. Герои те же, новые - отношения. Они будут более яркие и выражены. Также и преступники будут более сильные, перестрелки – жестче, машины будут падать с крыш. Можно сказать, экшн и любовь вперемешку, – делится продюсер Артем Приходько.

Коп из прошлого 2 сезон на ICTV / пресс-служба

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Режиссеры сериала: Владимир Мельниченко, Александр Сальников. Операторы: Сергей Савицкий, Максим Мельник. Продюсер – Артем Приходько. Производством продолжение комедийного детектива занимается творческая группа продакшн-студии Pro-TV.

В сериале также снимаются Дарья Трегубова, Ольга Гришина, Михаил Кришталь и другие.

Всего планируется снять 16 эпизодов сериала «Коп из прошлого-2», которые зритель сможет оценить уже этой осенью!

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