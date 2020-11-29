Коп из прошлого: смотреть онлайн 16 серию (эфир 12.11.2020)

12 ноября на телеканале ICTV и на нашем сайте TV.UA зрители увидели 16 серию сериала Коп из прошлого

Смотрите в 16 серии сериала Коп из прошлого

Снова убийство. На этот раз напали на владельца турбазы и украли все деньги. Неужели мужчине проломили череп ради обогащения? Или были более весомые основания? Узнайте в сериале Коп из прошлого.

За преступлениями Долин не забывает о делах амурных. Он решил восстановить отношения с Ксенией, потому пригласил ее в ресторан. Приняла ли бывшая его ухаживания?

16 серию сериала Коп из прошлого смотрите онлайн на нашем сайте TV.UA.