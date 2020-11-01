Коп из прошлого: смотреть онлайн 1 серию (эфир 27.10.2020)

27 октября на телеканале ICTV и на нашем сайте TV.UA зрители увидели 1 серию сериала Коп из прошлого

Смотрите в 1 серии сериала Коп из прошлого

Оперуполномоченный Олег Долин уже 25 лет лежит в коме в местной больнице. Все это время за его жизнь боролся напарник – капитан Дмитрий Кулинич. Но время идет, а Олег все не приходит в себя. Врачи говорят, что выход пациента из комы невозможен, и его надо отключать. Но одно короткое замыкание аппарата и электрический ток станут причиной внезапного пробуждения Олега. С этого начинается сериал Коп из прошлого.

Наш мир глазами милиционера из 90-х годов

Кома полковника Олега Долина была вызвана пулевым ранением в голову. В свои годы на работе он часто лез в самое пекло и наводил на районе порядок. Теперь после 25 лет в лежачем состоянии Олегу надо не просто заново научиться двигаться, но и жить в новом современном мире. А в нем многое изменилось: новая форма сотрудников правоохранительных органов и другое название, автомобили с автоматической коробкой передач, высокотехнологичный офис и множество новых устройств для ежедневного пользования. Главному герою сериала Коп из прошлого придется долго во всем разбираться…

Первая задача после 25-летнего «отпуска»

На встрече с женой Ксенией Олег узнает, что у нее уже есть другой муж. Чтобы отвлечься от этой новости, он принимает предложение бывшего напарника вернуться на работу в полицию. Некоторое время он будет работать в паре с молодым лейтенантом Василенко и будет подчинен ему. Его первая задача в детективе Коп из прошлого 2020 – дело убийства мужчины сразу после того, как он вышел из тюрьмы. Жертву убили ударами по голове, связали, а труп бросили в реку. Этот человек 25 лет назад стрелял в маленького мальчика. Возможно, ему решили отомстить за убийство?

В 1 серии сериала Коп из прошлого 2020 Олегу Долину надо ходить к психиатру и пройти все необходимые психологические тестирования. Без их результатов он не будет допущен к работе в органах правопорядка. Готов ли он после 25-летней комы к сложнейшей работе опером?

1 серию сериала Коп из прошлого смотрите онлайн на нашем сайте TV.UA.