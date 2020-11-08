Коп из прошлого: смотреть онлайн 4 серию (эфир 28.10.2020)

28 октября на телеканале ICTV и на нашем сайте TV.UA зрители увидели 4 серию сериала Коп из прошлого

Смотрите в 4 серии сериала Коп из прошлого

В 4 серии сериала Коп из прошлого Долин и Василенко будут расследовать дело о пропавшей медсестре. После дежурства 25-летняя Анна исчезла. Два дня спустя дети обнаружили ее мертвой.

Полицейские приехали в больницу, чтобы пообщаться с главврачом и всеми, кто видел Анну живой в ту ночь. Все отзываются о девушке позитивно. Главврач говорит, что для девушки не было ничего важнее работы. Анна была одинока и почти все свое время проводила с больными.

Олег в 4 серии сериала Коп из прошлого не только расследует убийство, но и заигрывает с Татьяной. Когда психолог сказала, что Долин нужен ей «как мужчина», опер тут же оживился. Что на самом деле хочет Татьяна от пациента? Смотрите в сериале Коп из прошлого 4 серия.

4 серию сериала Коп из прошлого смотрите онлайн на нашем сайте TV.UA.