Коп из прошлого: смотреть онлайн 4 серию (эфир 28.10.2020)

8 ноября 2020 15:20 Александр Кива
Коп из прошлого: смотреть онлайн 4 серию (эфир 28.10.2020)
Коп из прошлого: смотреть онлайн 4 серию (эфир 28.10.2020)
пресс-служба

28 октября на телеканале ICTV и на нашем сайте TV.UA зрители увидели 4 серию сериала Коп из прошлого

Читайте такжеКоп из прошлого: смотреть онлайн 1 серию (эфир 27.10.2020)
Смотрите в 4 серии сериалаКоп из прошлого:

В 4 серии сериала Коп из прошлого Долин и Василенко будут расследовать дело о пропавшей медсестре. После дежурства 25-летняя Анна исчезла. Два дня спустя дети обнаружили ее мертвой.

Полицейские приехали в больницу, чтобы пообщаться с главврачом и всеми, кто видел Анну живой в ту ночь. Все отзываются о девушке позитивно. Главврач говорит, что для девушки не было ничего важнее работы. Анна была одинока и почти все свое время проводила с больными.

Олег в 4 серии сериала Коп из прошлого не только расследует убийство, но и заигрывает с Татьяной. Когда психолог сказала, что Долин нужен ей «как мужчина», опер тут же оживился. Что на самом деле хочет Татьяна от пациента? Смотрите в сериале Коп из прошлого 4 серия.

4 серию сериала Коп из прошлого смотрите онлайн на нашем сайте TV.UA.

Облако тегов

сериалы видео Коп из прошлого

Материалы по теме

Братья по крови 2: смотреть онлайн 10 серию (эфир от 03.11.2020)
Сериалы

Братья по крови 2: смотреть онлайн 10 серию (эфир от 03.11.2020)
Братья по крови 2: смотреть онлайн 9 серию (эфир от 02.11.2020)
Сериалы

Братья по крови 2: смотреть онлайн 9 серию (эфир от 02.11.2020)
Сидоренки-Сидоренки. Ремонт отношений: смотреть онлайн 30 серию (эфир 11.11.2020)
Сериалы

Сидоренки-Сидоренки. Ремонт отношений: смотреть онлайн 30 серию (эфир 11.11.2020)
Братья по крови 2: смотреть онлайн 8 серию (эфир от 29.10.2020)
Сериалы

Братья по крови 2: смотреть онлайн 8 серию (эфир от 29.10.2020)

Популярное на сайте

Холостячка. Пост-шоу Как выйти замуж: смотреть выпуск онлайн от 06.11.2020

Холостячка. Пост-шоу Как выйти замуж: смотреть выпуск онлайн от 06.11.2020
Холостячка: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 06.11.2020)

Холостячка: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 06.11.2020)
Украинские звезды отпраздновали Хэллоуин: самые эпатажные образы

Украинские звезды отпраздновали Хэллоуин: самые эпатажные образы
Перевод не требуется: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 07.11.2020)

Перевод не требуется: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 07.11.2020)

Популярное видео

Холостячка: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 06.11.2020)

Холостячка: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 06.11.2020)
Перевод не требуется: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 07.11.2020)

Перевод не требуется: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 07.11.2020)
Супермама: смотреть онлайн 1 выпуск (эфир от 06.04.2020)

Супермама: смотреть онлайн 1 выпуск (эфир от 06.04.2020)
Маскарад: смотреть 6 выпуск онлайн (эфир от 07.11.2020)

Маскарад: смотреть 6 выпуск онлайн (эфир от 07.11.2020)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK