Сериал Пес 6 сезон: объявлена дата выхода продолжения сериала на ICTV

18 марта 2021 13:50 Юлия Туренко
Сериал Пес 6 сезон: объявлена дата выхода продолжения сериала на ICTV
Сериал Пес 6 сезон: объявлена дата выхода продолжения сериала на ICTV
пресс-служба канала ICTV

Приключения Макса и Пса продолжаются! 29 марта на телеканале ICTV стартует показ новых серий шестого сезона детективного сериала «Пес».

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За 5 сезонов трансляции популярность «Пса» не иссякает, а наоборот возрастает и с каждым годом приобретает новых поклонников. А герои уже давно получили статус народных любимцев. Поэтому сомнений не оставалось – продолжению быть!

В начале декабря на ICTV состоялась премьера шестого сезона украинского сериала. В эфире уже вышли первые восемь серий, а теперь канал покажет продолжение детективной истории. 

Мы снимаем сериал по возрастающей, и каждый сезон стараемся делать новой ступенькой - добавляем больше экшна, больше сложных дел для команды следователей. И, конечно же, всегда стараемся добавить больше юмора в сюжет, чтобы зрителю было повеселее, поинтереснее. Все это в пределах уже сформированной истории. Поэтому любовный треугольник между Максом, Леной и Леонидовым будет продолжаться, Гнездилов будет чудить и попадет ни в одну передрягу, а Макс с Псом продолжат соперничать за звание лучшего сыщика, – рассказывает режиссер Николай Каптан.

Сериал Пес 6 сезон: объявлена дата выхода продолжения сериала на ICTV / пресс-служба канала ICTV
Производством сериала занимается компания «Pro TV». Главную роль полицейского Макса играет Никита Панфилов. Его бывшую жену Лену – Ольга Олексий, капитана Гнездилова – Михаил Жонин, майора Леонидова – Андрей Саминин, эксперта-криминалиста Вахтанга – Денис Роднянский. 

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В роли Пса – как и прежде, немецкая овчарка Мухтар, дублировать которого в новых сериях будет его сын Ник. Пес-младший настолько похож на своего отца, что отличить их можно только по незначительной разнице в размерах в силу возраста. Пока что Ник заменяет своего звездного отца в сценах с общими планами.

Смотрите в эфире ICTV c 29 марта, понедельник-четверг в 21:30.

Сериал Пес 6 сезон: объявлена дата выхода продолжения сериала на ICTV / пресс-служба канала ICTV
Напомним, 

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