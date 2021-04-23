Орел и Решка. Новый сезон: Верка Сердючка едва не сорвала съемки в Барселоне
Праздничный сезон легендарного тревел-проекта «Орел&Решка» закрывают суперзвезды – сама Верка Сердючка и Вера Брежнева стали ведущими финального выпуска. Они отправились в Барселону.
Невероятно, но все магическим образом сложилось. Продюсер проекта Елена Синельникова рассказала, как ей удалось реализовать свою мечту.
Мы предложили сняться в «Орле&Решке» Андрею Данилко, – вспоминает продюсер. – А когда поняли, что есть возможность привлечь Верку Сердючку с мамой, то я не поверила своему счастью! Обожаю ее! Месяц вела с ним переговоры, встречалась, рассказывала, что и как будет. Потому что Андрей – большой перфекционист. Между тем Барселона закрывалась, и нужно было быстро договариваться о съемках. Мы писали в посольство Испании, оформляли разрешения на съемки в городе. Все удалось! Когда приехали в Барселону с артистами, то удивились, насколько она пустая. Рестораны работали два часа в день, и только летние площадки. Я волновалась, чем кормить артистов. Но выкручивались, потому съемки были такими, что не до еды. Плотный график, костюмы тяжелые, грим... Но все получили большое удовольствие. У нас была единственная проблема – мы постоянно смеялись. Камеры тряслись, потому что операторы тоже смеялись. Это невозможно было выдержать! Андрей – человек-праздник, он производит юмор просто на ходу. Съемки в Барселоне да еще и с Сердючкой – это очень знаковая для меня история. И я счастлива, что все удалось!
Напомним,