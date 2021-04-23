Орел и Решка. Новый сезон: Верка Сердючка едва не сорвала съемки в Барселоне

23 апреля 2021 13:25 Юлия Туренко
Орел и Решка. Новый сезон: Верка Сердючка едва не сорвала съемки в Барселоне
Верка Сердючка с мамой
пресс-служба Нового канала

Праздничный сезон легендарного тревел-проекта «Орел&Решка» закрывают суперзвезды – сама Верка Сердючка и Вера Брежнева стали ведущими финального выпуска. Они отправились в Барселону.

Читайте такжеОлег Винник и Элина Иващенко презентовали историю любви
Чтобы снять этот выпуск «Орла&Решки», команде нужно было сделать невозможное. Во-первых, уговорить домоседку Верку Сердючку поехать в путешествие и взять с собой маму. Во-вторых, успеть оформить специальные документы на въезд. В-третьих, придумать, чем кормить звезд, если все закрыто.

Невероятно, но все магическим образом сложилось. Продюсер проекта Елена Синельникова рассказала, как ей удалось реализовать свою мечту.

Мы предложили сняться в «Орле&Решке» Андрею Данилко, – вспоминает продюсер. – А когда поняли, что есть возможность привлечь Верку Сердючку с мамой, то я не поверила своему счастью! Обожаю ее! Месяц вела с ним переговоры, встречалась, рассказывала, что и как будет. Потому что Андрей – большой перфекционист. Между тем Барселона закрывалась, и нужно было быстро договариваться о съемках. Мы писали в посольство Испании, оформляли разрешения на съемки в городе. Все удалось! Когда приехали в Барселону с артистами, то удивились, насколько она пустая. Рестораны работали два часа в день, и только летние площадки. Я волновалась, чем кормить артистов. Но выкручивались, потому съемки были такими, что не до еды. Плотный график, костюмы тяжелые, грим... Но все получили большое удовольствие. У нас была единственная проблема – мы постоянно смеялись. Камеры тряслись, потому что операторы тоже смеялись. Это невозможно было выдержать! Андрей – человек-праздник, он производит юмор просто на ходу. Съемки в Барселоне да еще и с Сердючкой – это очень знаковая для меня история. И я счастлива, что все удалось!

Верка Сердючка с мамой / пресс-служба Нового канала
Читайте такжеХолостяк-11: неужели "Зайка" разобьет сердце Михаилу Заливако?
На локдауне одолела хандра? Включай Новый канал в субботу в 10:00 – Верка Сердючка вместе с мамой продемонстрируют, как получать удовольствие от жизни.

Напомним, 

Облако тегов

Андрей Данилко Верка Сердючка Орел и Решка Новый Канал социальные сети новости путешествия телешоу Испания телешоу 2021 Орел и Решка. 10 лет

Материалы по теме

МастерШеф. Профессионалы-3: участники заставят судей дышать, как драконов
Анонсы на ТВ

МастерШеф. Профессионалы-3: участники заставят судей дышать, как драконов
Супермама 3 сезон: смотреть онлайн 24 выпуск
Телешоу

Супермама 3 сезон: смотреть онлайн 24 выпуск
Холостяк-11: неужели "Зайка" разобьет сердце Михаилу Заливако?
Анонсы на ТВ

Холостяк-11: неужели "Зайка" разобьет сердце Михаилу Заливако?
Супермама 3 сезон: смотреть онлайн 23 выпуск
Телешоу

Супермама 3 сезон: смотреть онлайн 23 выпуск

Популярное на сайте

Холостяк-11: смотреть 7 выпуск онлайн (эфир от 16.04.2021)

Холостяк-11: смотреть 7 выпуск онлайн (эфир от 16.04.2021)
Холостяк-11: кто покинул шоу в 7 выпуске от 16.04.2021

Холостяк-11: кто покинул шоу в 7 выпуске от 16.04.2021
Голос країни-11: смотреть 13 выпуск онлайн (эфир от 18.04.2021)

Голос країни-11: смотреть 13 выпуск онлайн (эфир от 18.04.2021)
Папик 2 сезон: смотреть онлайн 10 серию

Папик 2 сезон: смотреть онлайн 10 серию

Популярное видео

Холостяк-11: смотреть 7 выпуск онлайн (эфир от 16.04.2021)

Холостяк-11: смотреть 7 выпуск онлайн (эфир от 16.04.2021)
Голос країни-11: смотреть 13 выпуск онлайн (эфир от 18.04.2021)

Голос країни-11: смотреть 13 выпуск онлайн (эфир от 18.04.2021)
Папик 2 сезон: смотреть онлайн 10 серию

Папик 2 сезон: смотреть онлайн 10 серию
Как выйти замуж: смотреть 7 выпуск онлайн (эфир от 22.04.2021)

Как выйти замуж: смотреть 7 выпуск онлайн (эфир от 22.04.2021)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK