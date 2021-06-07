Аферисты в сетях-6: Елена-Кристина Лебедь рассказала о плюсах и минусах путешествий с собакой

7 июня 2021 16:00 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

Все статьи автора...

Аферисты в сетях-6: Елена-Кристина Лебедь рассказала о плюсах и минусах путешествий с собакой
Ведущая Елена-Кристина Лебедь
пресс-служба Нового канала

Ведущая проекта «Аферисты в сетях» (Новый канал) Елена-Кристина Лебедь поделилась личным опытом поездок по Украине с французским бульдогом.

Читайте такжеМеган Маркл и принц Гарри во второй раз стали родителями: девочку назвали в честь королевы и принцессы
Чуть больше года назад ведущая проекта «Аферисты в сетях» Елена-Кристина Лебедь завела домашнего питомца - французского бульдога по кличке Сара. 

Пес без устали радует хозяйку и ее бойфренда Павла Розенко. И даже делит с ними хобби!

Сара оказалась для нас идеальной собакой. Вот когда говорят – наша! Как и мы, она обожает путешествовать! Прям мандраж нападает, как только видит, что мы грузим в багажник чемоданы, - рассказала Елена-Кристина Лебедь в интервью журналу «Телескоп». - Ее не укачивает, она четко знает, что в подстаканнике – ее розовая мисочка с водой, а на заднем сидении – ее дорожная кроватка. И да – она четко знает, что на подлокотнике посередине – ее место Адмирала (смеется). У нас масса фоток, где она там сидит. Нравится ей контролировать дорогу с очень серьезным видом. Прямо не хватает трубки и фуражки. Мы ее даже называем Адмиралтейство! Ибо на одного адмирала эта суперсерьезная морда не тянет, а вот на целое Адмиралтейство!..

Ведущая Елена-Кристина Лебедь / пресс-служба Нового канала
Читайте такжеМастерШеф. Профессионалы-3: кто победил в шоу 05.06.2021
В дороге Сара ведет себя хорошо и спокойно, но без трудностей в таких поездках все же не обходится.

У нас, увы, не Европа, где «догс френдли» - это норма. Никого не интересует, что это породистая, культурная и обученная собака, - сожалеет ведущая. - Что это добрячок-пузячок, который может максимум – зализать до потери пульса. В кафе с собаками нельзя, в отели – тоже. А те единицы, которые работают в европейском формате, мы знаем наизусть. И всегда рады у них снова и снова останавливаться!

Напомним, 

Облако тегов

личная жизнь звезд Новый Канал социальные сети животные звезд Елена-Кристина Лебедь Аферисты в сетях новости Аферисты в сетях-6

Материалы по теме

Орел и Решка. Земляне: Кирилл Макашов и Michelle Andrade побывали в месте, где зародилось человечество
Новости

Орел и Решка. Земляне: Кирилл Макашов и Michelle Andrade побывали в месте, где зародилось человечество
Говорит Украина: 16-летнюю девушку могли изнасиловать посмертно
Новости

Говорит Украина: 16-летнюю девушку могли изнасиловать посмертно
Від пацанки до панянки-5: Валерия #Чича Ткаченко рассказала о жизни на проекте
Новости

Від пацанки до панянки-5: Валерия #Чича Ткаченко рассказала о жизни на проекте
Павел Глоба: начало лета будет тяжелым для трех знаков Зодиака
Гороскопы

Павел Глоба: начало лета будет тяжелым для трех знаков Зодиака

Популярное на сайте

Всемирный день защиты детей: поздравления в стихах и прозе

Всемирный день защиты детей: поздравления в стихах и прозе
Пелена: смотреть 1 серию онлайн

Пелена: смотреть 1 серию онлайн
Пелена: смотреть 2 серию онлайн

Пелена: смотреть 2 серию онлайн
МастерШеф. Профессионалы-3: кто победил в шоу 05.06.2021

МастерШеф. Профессионалы-3: кто победил в шоу 05.06.2021

Популярное видео

Пелена: смотреть 1 серию онлайн

Пелена: смотреть 1 серию онлайн
Пелена: смотреть 2 серию онлайн

Пелена: смотреть 2 серию онлайн
Мандруй Україною з Дмитром Комаровим: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 06.06.2021)

Мандруй Україною з Дмитром Комаровим: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 06.06.2021)
МастерШеф. Профессионалы-3: смотреть 18 выпуск онлайн (эфир от 05.06.2021)

МастерШеф. Профессионалы-3: смотреть 18 выпуск онлайн (эфир от 05.06.2021)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK