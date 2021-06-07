Аферисты в сетях-6: Елена-Кристина Лебедь рассказала о плюсах и минусах путешествий с собакой
7 июня 2021 16:00
Ведущая Елена-Кристина Лебедь
пресс-служба Нового канала
Ведущая проекта «Аферисты в сетях» (Новый канал) Елена-Кристина Лебедь поделилась личным опытом поездок по Украине с французским бульдогом.
Читайте такжеМеган Маркл и принц Гарри во второй раз стали родителями: девочку назвали в честь королевы и принцессыЧуть больше года назад ведущая проекта «Аферисты в сетях» Елена-Кристина Лебедь завела домашнего питомца - французского бульдога по кличке Сара.
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Сара оказалась для нас идеальной собакой. Вот когда говорят – наша! Как и мы, она обожает путешествовать! Прям мандраж нападает, как только видит, что мы грузим в багажник чемоданы, - рассказала Елена-Кристина Лебедь в интервью журналу «Телескоп». - Ее не укачивает, она четко знает, что в подстаканнике – ее розовая мисочка с водой, а на заднем сидении – ее дорожная кроватка. И да – она четко знает, что на подлокотнике посередине – ее место Адмирала (смеется). У нас масса фоток, где она там сидит. Нравится ей контролировать дорогу с очень серьезным видом. Прямо не хватает трубки и фуражки. Мы ее даже называем Адмиралтейство! Ибо на одного адмирала эта суперсерьезная морда не тянет, а вот на целое Адмиралтейство!..
Ведущая Елена-Кристина Лебедь / пресс-служба Нового канала
У нас, увы, не Европа, где «догс френдли» - это норма. Никого не интересует, что это породистая, культурная и обученная собака, - сожалеет ведущая. - Что это добрячок-пузячок, который может максимум – зализать до потери пульса. В кафе с собаками нельзя, в отели – тоже. А те единицы, которые работают в европейском формате, мы знаем наизусть. И всегда рады у них снова и снова останавливаться!
Напомним,