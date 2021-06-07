Аферисты в сетях-6: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 07.06.2021)
7 июня 2021 06:30
Аферисты в сетях-6: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 07.06.2021)
кадр из программы
7 июня на Новом канале и на нашем сайте TV.UA в эфир выйдет 9 выпуск проекта Аферисты в сетях-6. 9 выпуск проекта Аферисты в сетях 6 сезон смотрите онлайн на нашем сайте TV.UA.
«Аферистов в сетях»: В шестом сезоне проекта бесстрашная ведущая Елена-Кристина Лебедь раскроет около 30 новых схем афер и проведет более 10 проверок на верность. И главное нововведение — фокусы теперь показывает не только сама Елена-Кристина, но и приглашенные зрители!
9 выпуск проекта Аферисты в сетях-6 смотрите 7 июня в 19:00 на Новом канале и 9 июня онлайн на нашем сайте TV.UA.
Все выпуски проекта «Аферисты в сетях» смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.