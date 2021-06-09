Орел и Решка. Земляне: Кирилл Макашов рассказал о необычных городских маршрутках в Кении

В бедной африканской стране нашлось место автобусам, над которыми, кажется, колдовал сам Xzibit.

Хотя Кения - страна бедная, ей есть чем удивить туристов. Чего только стоят необычные маршрутки матату, будто созданные американскими рэперами - они украшены яркими граффити и оснащены огромными колонками и плазменными панелями.

В одном из таких катался и ведущий тревел-шоу «Орел&Решка. Земляне», которое по субботам показывает Новый канал, Кирилл Макашов.

Матату - больше чем просто маршрутное такси. Для жителей Кении - это серьезный бизнес вроде бара или ночного клуба, только на колесах, - объяснил ведущий. - Владельцы матату вкладывают сумасшедшие бабки в дизайн, команду (водитель, кондуктор и зазывала) и начинку, но затраты окупаются. Проезд в обычном государственном автобусе стоит 46 центов (около 12 грн), а прокатиться с музычкой стоит в 2 раза дороже (около 25 грн). Водитель зарабатывает около 2 тысяч шиллингов в день (около 500 грн).

Кирилл Макашов рассказал о необычных городских маршрутках в Кении / пресс-служба Нового канала

Владельцы матату соревнуются, у кого лучшие костюмы, рисунки, кто громче, кто быстрее гоняет по городу. А еще - кто напичкает автобус большим количеством техники.

Здесь сумасшедшая энергетика. Очень громко, куча машин рядом, все по ним стучат, зазывая людей. Даже не знаешь, какую выбрать, - признался ведущий тревел-шоу. - Зашел в автобус - а там плазма больше, чем у меня дома! Плазмы также есть на каждом сидении - ну прямо, как в самолете. Более того, там даже есть игровая приставка!

Кирилл Макашов рассказал о необычных городских маршрутках в Кении / пресс-служба Нового канала

Упустить возможность поиграть на приставке прямо в маршрутке Кирилл не мог, так что с удовольствием (и удивлением) «зарубился» в партейку прямо на ходу. Ну где еще такое увидишь?

Следите всей семьей за приключениями ведущих тревел-шоу «Орел&Решка» по субботам на Новом канале! Сезон «Земляне» с певицей Michelle Andrade и блогером Кириллом Макашовым - в 10:00, сезон «Чудеса света» - в 11:00.

Напомним,