Максим Михайлюк очаровал трогательными кадрами с новорожденной дочкой
4 мая 2021 12:15
"Холостяка-10" Максим Михайлюк
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Герой 10 сезона "Холостяка" Максим Михайлюк наслаждается отцовством.
Пилот впервые стал папой 27 апреля. Жена Макса – модель Даша Хлистун – родила ему дочь, которую назвали Арианой. Мужчина не скрывает, что его до сих пор переполняют эмоции.
В своем микроблоге знаменитость опубликовал трогательные фото с малышкой, сделанные в автомобиле. Молодой отец держит дочку на руках, а на его лице сияет лучезарная улыбка.
Не могу насмотреться. Ариана,– написал под снимком Максим.
Напомним,