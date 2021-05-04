Максим Михайлюк очаровал трогательными кадрами с новорожденной дочкой

4 мая 2021 12:15 Катерина Даниленко
Максим Михайлюк очаровал трогательными кадрами с новорожденной дочкой
"Холостяка-10" Максим Михайлюк
социальная сеть Instagram

Герой 10 сезона "Холостяка" Максим Михайлюк наслаждается отцовством.

Читайте такжеБилл Гейтс разводится с женой после 27 лет брака ‒ подробности
Пилот впервые стал папой 27 апреля. Жена Макса – модель Даша Хлистун – родила ему дочь, которую назвали Арианой. Мужчина не скрывает, что его до сих пор переполняют эмоции.

В своем микроблоге знаменитость опубликовал трогательные фото с малышкой, сделанные в автомобиле. Молодой отец держит дочку на руках, а на его лице сияет лучезарная улыбка.

Не могу насмотреться. Ариана,
– написал под снимком Максим.

Читайте такжеКлетчатый жакет и алая помада: Наталья Могилевская похвасталась стильным луком
Подписчики Михайлюка тут же засыпали звезду комплиментами: «Сколько счастья в глазах», «Макс от счастья помолодел», «Максим, Вы лучший Холостяк! А Ваши девочки ‒ это подарок судьбы», «Пусть растёт здоровой и радует родителей», «Очень красивое имя доченьки», «На кого похожа маленькая принцесса?», «Такой довольный. Желаю каждой девушке, чтобы её мужчина смотрел на их ребенка такими же счастливыми глазами».

Напомним,

Облако тегов

дети звезд личная жизнь звезд Холостяк социальные сети фото новости Макс Михайлюк

Материалы по теме

Моя Каменских: Потап посвятил любимой стих в день ее рождения
Новости

Моя Каменских: Потап посвятил любимой стих в день ее рождения
Билл Гейтс разводится с женой после 27 лет брака ‒ подробности
Новости

Билл Гейтс разводится с женой после 27 лет брака ‒ подробности
Екатерина Тышкевич: фильм «Летний снег» – проект свободы и творческого полета
Интервью

Екатерина Тышкевич: фильм «Летний снег» – проект свободы и творческого полетаЭксклюзив
Вещдок. Опережая время: смотреть выпуск онлайн (эфир от 28.04.2021)
Сериалы

Вещдок. Опережая время: смотреть выпуск онлайн (эфир от 28.04.2021)

Популярное на сайте

Как выйти замуж: смотреть 8 выпуск онлайн (эфир от 29.04.2021)

Как выйти замуж: смотреть 8 выпуск онлайн (эфир от 29.04.2021)
Холостяк-11: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 30.04.2021)

Холостяк-11: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 30.04.2021)
Холостяк-11: кто покинул шоу в 9 выпуске от 30.04.2021

Холостяк-11: кто покинул шоу в 9 выпуске от 30.04.2021
Что можно и нельзя делать в Страстную пятницу

Что можно и нельзя делать в Страстную пятницу

Популярное видео

Как выйти замуж: смотреть 8 выпуск онлайн (эфир от 29.04.2021)

Как выйти замуж: смотреть 8 выпуск онлайн (эфир от 29.04.2021)
Холостяк-11: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 30.04.2021)

Холостяк-11: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 30.04.2021)
Папик 2 сезон: смотреть онлайн 15 серию

Папик 2 сезон: смотреть онлайн 15 серию
Лига Смеха. Битва Титанов: смотреть выпуск онлайн (эфир от 30.04.2021)

Лига Смеха. Битва Титанов: смотреть выпуск онлайн (эфир от 30.04.2021)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK